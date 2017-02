„Herr Stöger, vergessen Sie die Arbeitnehmer nicht!“

FCG: Nur eigenständige Unfallversicherung gewährleistet Unfallschutz für Arbeitnehmer

Wien (OTS) - In Kürze werden die ersten Ergebnisse der von Sozialminister Alois Stöger in Auftrag gegebenen Effizienzstudie über das Sozialversicherungssystem bekannt gegeben. Stöger lässt darin für 630.000 Euro auch die Vor- und Nachteile des derzeitigen Drei-Sparten-Modells der Kranken-, Pensions-, Unfallversicherung einem Zwei-Sparten-Modell ohne eigene Unfallversicherung gegenüber stellen. „Es wird sich nun zeigen, ob der Sozialminister bei seinen Einsparungsbemühungen auch an unsere Arbeitnehmer denkt“ sagt dazu der Wiener ÖAAB/FCG/AK-Fraktionsvorsitzende und stellvertretende AUVA-Obmann Friedrich Pöltl. Eine eigenständige Unfallversicherung, die Unfallprävention, Unfallheilbehandlung und Rentenbezahlung in einem bietet, sei nämlich für die Arbeitnehmer die einzig wirksame Absicherung gegen Unfallgefahren am Arbeitsplatz. Dass Herr Stöger sich nun ein Sozialversicherungssystem ohne eigene Unfallversicherung wünscht, sei Politik auf Kosten der Arbeiter und Angestellten. „Herr Stöger, vergessen Sie die Arbeitnehmer nicht!“ so Pöltl.

Rückfragen & Kontakt:

KR Friedrich Pöltl

FCG Landesgeschäftsführer



Johann Böhm Platz 1

1020 Wien

Tel: 01/5344479481

Fax: 01/53444102290