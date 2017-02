Offizielle Trauerfeier für Sabine Oberhauser am 5. März

Wien (OTS) - Im Einvernehmen mit der Familie von Sabine Oberhauser wird bekanntgegeben, dass die offizielle Trauerfeier für Bundesministerin Sabine Oberhauser am kommenden Sonntag, dem 5. März 2017, in der Feuerhalle Simmering stattfindet. Die Öffentlichkeit hat die Möglichkeit, sich von 09.00 bis 11.00 Uhr in der Feuerhalle Simmering persönlich zu verabschieden. Die offizielle Trauerfeier beginnt um 13.00 Uhr in der Feuerhalle Simmering (Einlass für Trauergäste ab 12.00 Uhr).



Um eine Anmeldung der Medienvertreterinnen und Medienvertreter bis Freitag, 3.3.2017, 12 Uhr an bundespressedienst@bka.gv.at wird gebeten. Bitte geben Sie dabei Ihren Namen, das Medium, Ihre Mobiltelefonnummer sowie E-Mailadresse an.

