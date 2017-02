ZTE unterzeichnet Kooperationsabkommen mit Intel für innovatives IoT

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein bedeutender internationaler Anbieter von Telekommunikations-, Unternehmens- und Verbraucher-Technologielösungen für das mobile Internet, und Intel haben auf einem IoT-Forum in Barcelona, Spanien, offiziell einen strategischen Kooperationsvertrag unterzeichnet. Beide Seiten werden gemeinsam ein innovatives Labor für die Erforschung und Entwicklung von zukünftigen IoT-Technologien aufbauen, das die experimentelle Verifikation, Bewertung und Forschung und Entwicklung verwandter Technologien miteinschließt und zur Schaffung integrierter marktorientierter IoT-Lösungen führt.

Foto - http://mma.prnewswire.com/media/472655/ZTE_Intel.jpg

ZTE will sich zum Branchenführer in der kommerziellen Nutzung des IoT und von 5G im IoT-Feld entwickeln. ZTE und Intel haben bereits auf zahlreichen Gebieten zusammengearbeitet, unter anderem bei IoT-Zugangstechnologien, in der Open-Source Collaboration, bei IoT-Plattformen und in der Integration von Lösungen.

Rose Schooler, Vice President von Intels Sales Group und General Manager Intel Global Internet of Things Sales, erklärt, "Intels Vision für 5G wird ein intelligenteres Internet und eine flexiblere, effektivere und kostengünstigere Vielfalt an Konnektivität eröffnen, und mit 50 Milliarden intelligenten Geräten ergeben sich hier unendliche Möglichkeiten. Intel und ZTE werden gemeinsame Anstrengungen für das IoT-Lab unternehmen. Wir werden mit unserem reichen Erfahrungsschatz und unserer kontinuierlichen Innovationskraft eine neue Generation von IoT-Lösungen erschaffen, die sowohl dem Aufbau eines Ökosystems der IoT-Anwendungen als auch der Entwicklung und Prosperität der IoT-Industrie förderlich sind".

Chen Jie, CIO von ZTE, sagt, "Das IoT ist nicht nur ein wichtiger Teil des 'Made in China 2025'-Plans und der Internet+ Strategie, sondern auch eine maßgebliche Möglichkeit, um Chinas industrielle Weiterentwicklung und ökonomische Revitalisierung zu fördern. Als Spitzenreiter in eigenständiger Innovation investiert ZTE weiter in Forschung und Entwicklung, um seine kontinuierliche Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und dabei Durchbrüche in Schlüsseltechnologien zu erzielen. Zusätzlich dazu lotet ZTE aktiv Geschäftsmodelle aus und konzentriert sich auf die Schaffung von zwei großen Support-Plattformen: eine Plattform für das IoT-Ökosystem und eine Kapital-Plattform. Ich bin sehr zufrieden mit dem Fortschritt, den Intel und ZTE im Feld IoT mit der gemeinsamen F&F und dem Aufbau des IoT-Innovation-Labs machen. Ich hoffe, dass beide Parteien in der gemeinsamen Zusammenarbeit Durchbrüche zu Terminals, Netzwerken und IoE PaaS erzielen werden. Wir werden den Bau eines Ökosystems für die IoT-Anwendung sowie Entwicklung und Wohlstand der IoT-Industrie durch Stärkung der industriellen Zusammenarbeit, Beseitigung von Informationssilos und Effekterzeugung im industriellen Maßstab fördern".

ZTE hat mit Intel zusammen eine Open Connection-, Management- und Anwendungsplattform erstellt, um Dienstleistungen für Kunden im vor-und nachgelagerten Bereich der Industriekette zu erbringen. Das smarte IoT-Betriebssystem (OS) von ZTE stattet IoT-Terminals mit intelligenten Fähigkeiten aus, die IoT-Managementplattform ermöglicht den Kunden eine leichtere Geräte- und Benutzerverwaltung. ZTE hilft seinen Partnern außerdem mit der Integration von Big Data- und Cloud Computing-Kapazitäten, jedes Bit bestmöglich zu nutzen.

Als IKT-Enabler befähigt ZTE die IoT-Industrie mit der Bereitstellung von Internet of Everything (IoE)-Lösungen inklusive Narrow Band IoT (NB-IoT), Long Term Evolution (LTE), LTE-M ASICs, Module, Betriebssysteme für intelligente Geräte und Software Development Kits, die die Entwicklung diverser Sensortechnologien beschleunigen und die Erforschung und Entwicklung von IoT-Anwendungs-Gateways, Sensoren und Modulen erleichtern.

Im Bereich Terminals konzentriert ZTE sich auf Chips, Betriebssysteme, Kommunikationsmodule und intelligente Gateways, und beteiligt sich aktiv an der industriellen Zusammenarbeit, um eine offene IoT-Plattform für Terminal-Hardware und -Software zu schaffen, die den Industriekunden bei der beschleunigten Entwicklung von intelligenten IoT-Terminals helfen.

Beim Thema Netzwerk hat ZTE sich dem Ziel verschrieben, Kunden mit besserer Konnektivität zu versorgen und optimiert Wide Area Network (WAN) mit geringer Reichweite, Metropolitan Area Network (MAN) und zentrale Netzwerktechnologien, um den differenzierten Anforderungen der IoT-Anwendungen gerecht zu werden. ZTE implementiert die technologische Neuerungen und Upgrades hinsichtlich Verzögerungszeiten, Kapazität und Ausfallsicherheit.

ZTE hat End-to-End-Sicherheitslösungen ausgearbeitet, um den Kunden Sicherheitsdienste für die simultane Durchführung von Planung, Bau und Betrieb bieten zu können. Das Unternehmen macht sich dafür stark, die Sicherheitsstrategien an verschiedene Szenarien anzupassen und vertrauenswürdige Anwendungsumgebungen, OS-Plattformen und Lösungen auf Chip-Ebene für Kunden zu schaffen.

Informationen zu ZTE

ZTE ist Anbieter von fortschrittlichen Telekommunikationssystemen, mobilen Endgeräten und Technologielösungen der Enterprise-Klasse für Verbraucher, Carrier, Unternehmen und Kunden des öffentlichen Sektors. Die Bereiche Telekommunikations- und Informationstechnologie gehen zusehends ineinander über, und ZTE setzt sich im Rahmen seiner M-ICT-Strategie dafür ein, seinen Kunden hervorragende, integrierte und durchgängige Innovationen zu liefern, die Werthaltigkeit bieten. Die Produkte und Services von ZTE finden bei mehr als 500 Betreibern in über 160 Ländern rund um den Globus Absatz, seine Aktien werden an den Börsen von Hongkong und Shenzhen gehandelt (H Share Stock Code:

0763.HK / A Share Stock Code: 000063.SZ). Das Unternehmen investiert zehn Prozent seines jährlichen Umsatzes in Forschung und Entwicklung und spielt darüber hinaus eine wichtige Rolle in einer Reihe von internationalen Gremien zur Entwicklung neuer Standards. ZTE hat sich der gesellschaftlichen Verantwortung der Unternehmen verschrieben und ist Mitglied des UN Global Compact, des globalen Pakts der Vereinten Nationen. Weitere Informationen finden Sie unter www.zte.com.cn.

Margrete Ma Daniel Beattie ZTE Corporation AxiCom Tel: +86 755 26775207 Tel: +44 (0)20 8392 8071 Email: ma.gaili @ zte.com.cn Email: daniel.beattie @ axicom.com

Rückfragen & Kontakt:

e: