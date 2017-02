US Botschaft begrüßt amerikanisches Team der Special Olympics World Winter Games 2017

Einladung zu Fototermin

Wien (OTS) - Die US Botschaft Wien lädt Pressefotografen zu dem folgenden Fototermin herzlich ein: Begrüßung am Flughafen Wien der 100 US Athleten, die die USA bei den Special Olympics World Winter Games 2017 vertreten werden.

Fototermin: US Botschaft begrüßt amerikanisches Team der Special

Olympics World Winter Games 2017



Um allen teilnehmenden Vertretern der Medien/Fotografen einen guten

Platz zu garantieren, ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich,

unter: BurtonAM @ state.gov



Datum: 14.3.2017, um 08:00 Uhr



Ort:

Vienna International Airport

Ankunftshalle Ebene 0, 1300 Schwechat



Rückfragen & Kontakt:

US-Botschaft Wien

Dr. Alice Burton

Public Affairs / Press Section

+43 (0)1 31339-2068 oder 0676 / 555-0163

burtonam @ state.gov

https://at.usembassy.gov