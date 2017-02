Lopatka: Wahlkampfauftritte Erdogans in Österreich unangebracht

Türkischer Präsident werde hingegen jederzeit zu bilateralen Gesprächen empfangen, so der ÖVP-Klubobmann

Wien (OTS) - Es sei nicht einzusehen, dass der türkische Präsident Recep Erdogan in Österreich Wahlkampf führen wolle – das betont heute der außen- und europapolitische Sprecher der ÖVP, Klubobmann Dr. Reinhold Lopatka. "Wir wollen die Innenpolitik der Türkei nicht in unser Land hineintragen lassen und müssen jede Art von Polarisierung in der Bevölkerung vermeiden."

Zu bilateralen Gesprächen auf politischer Ebene werde Erdogan jedoch natürlich jederzeit empfangen, so der ÖVP-Klubobmann. "Wir sollten aber klar aufzeigen, wo Erdogans Grenzen sind - hier hat Integrations- und Außenminister Sebastian Kurz richtig klare Worte gefunden", betont Lopatka.

Es gehe in Österreich vielmehr darum, gelungene Integration vorwärts zu treiben. "Wahlkampfauftritte Erdogans sind hier kontraproduktiv. Es darf nicht dazu kommen, dass es dadurch zu einer Verschlechterung des Verhältnisses zwischen Mehrheitsbevölkerung und türkischer Community aber auch zwischen Türken und Kurden kommt", so Lopatka abschließend.

