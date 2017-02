Lettenbichler: Investitionsprämie schafft Anreize für Industrie, verstärkt in Österreich zu investieren

Bonus wird Investitionen in Höhe von einer Milliarde Euro anstoßen – 60.000 Arbeitsplätze werden abgesichert

Wien (OTS) - ÖVP-Industriesprecher Abg. Mag. Josef Lettenbichler begrüßt die heute im Ministerrat beschlossene Investitionsförderung für heimische Leitbetriebe. „Die heimische Industrie ist das Rückgrat der österreichischen Wirtschaftsleistung. Rund 40 Prozent der unselbständig Beschäftigten in Österreich sind in Unternehmen mit über 250 Mitarbeitern angestellt. Der zehnprozentige Bonus wird in den kommenden Jahren Investitionen in Höhe von über einer Milliarde Euro anstoßen, dabei 60.000 Arbeitsplätze sichern und die Konjunktur antreiben“, so Lettenbichler.

Konkret profitieren von dem mit 100 Millionen Euro dotierten Programm österreichische Leitbetriebe mit über 250 Mitarbeitern oder 50 Millionen Euro Umsatz und 43 Millionen Euro Bilanzsumme. Gefördert werden ausgehend vom Durchschnitt der vergangenen drei Jahre zehn Prozent der Neuinvestitionen zwischen 500.000 Euro und maximal 10 Millionen Euro. „Nachdem bereits im vergangenen Herbst ein ähnliches Paket für Klein- und Mittelbetriebe beschlossen wurde, ist die heute beschlossene Förderung das richtige Signal für die Großunternehmen, längst fällige Modernisierungen im Betrieb vorzunehmen und die Produktionskapazitäten zu erweitern. Davon profitieren auch nachgelagerte Unternehmen und somit die eng mit der Industrie vernetzten KMU“, so Lettenbichler.

„Das von Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner vorgestellte Investitionsprogramm kommt zum richtigen Zeitpunkt, um den Konjunkturmotor anzutreiben und neue Jobs zu schaffen sowie die bestehenden abzusichern. Dadurch werden für die heimische Industrie Anreize geschaffen, stärker in den Standort Österreich zu investieren und diesen dadurch konkurrenzfähiger zu machen“, betont Lettenbichler abschließend.

