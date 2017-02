Glatz: Unabhängiger Konsumentenschutz jetzt langfristig gesichert - PVÖ-Forderung wurde erfüllt.

Der Pensionistenverband begrüßt die auf Initiative von Minister Stöger sichergestellte Finanzierung des VKI.

Wien (OTS) - „Die heute im Ministerrat beschlossene Finanzierung des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) durch einen Teil der vom Kartellgericht verhängten Bußgelder stellt einen Meilenstein in der Geschichte des Konsumentenschutzes in Österreich dar“, meint Dr. Harald Glatz, der Konsumentenschutz-Experte des Pensionistenverbandes Österreichs (PVÖ).

Die jährlich zur Verfügung gestellte Summe von 1,5 Millionen Euro garantiert, dass der VKI weiterhin seine so wichtige Aufklärungs- und Informationsarbeit fortsetzen kann. „Der Pensionistenverband freut sich, dass er mit einem unabhängigen VKI weiterhin einen starken Partner haben wird. Gemeinsam werden wir auch in Zukunft für die Rechte der älteren und oft finanziell schlechter gestellten Menschen, die sich selbst nicht so leicht wehren können, kämpfen“, sagte Glatz abschließend. (Schluss)

