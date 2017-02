GOODBYE EUROPE 3 AUS HEITEREM HIMMEL von Bärbel Strehlau

Ein SciFi Theaterstück über die Vision eines vereinten Europas

Wien (OTS) -



PREMIERE: 4. APRIL 2017, 19:30

WEITERE VORSTELLUNGEN: 5.-8. APRIL 2017, 11.-13. APRIL 2017, 19:30

KOSMOSTHEATER, SIEBENSTERNGASSE 42, 1070 WIEN

Es ist an der Zeit, Europa neu zu denken! Das Stück spielt in einer fernen Zukunft und reflektiert über die europäische Idee. Als die Hoffnung auf ein gemeinsames Europa längst verloren war und der Mensch alles Lebenswerte in ein absurdes Nichts verwandelt hatte, erbaute man um das letzte Ölloch der Erde eine Kathedrale. Drei androide Nymphen, ein Urfisch und ein Zeitreisender bewegen sich durch die Mythen der europäischen Identität. Gemeinsam mit Diskussionsgästen wird im Rahmen der Aufführung über die aktuelle Situation Europas und seine Zukunft debattiert.

Buch und Inszenierung: Bärbel Strehlau

Komposition: Adam McCartney

Darsteller: Christina Scherrer, Boris Popovic, Maria Spanring, Lise Huber

Musiker: Nikolaus Feinig (Kontrabass), Adam McCartney (Orgel)

Chor: Elisabeth Schober, Hanna Kessler, Catherine Hapke

Bühnenbild: Stefanie Muther

Kostüm: Diego Rojas Ortiz

Künstl.Assistenz, dramaturgische Mitarbeit: Wolf Lamsa

Hospitanz: Walter Jungwirt

Grafik: Emanuel Mauthe

Produktionsleitung und Kommunikation: Simon Hajós

In Zusammenarbeit mit: Daniel Gerer (Leiter Europe Direct Wien) und Anna Ignatovich (Institutsvorstand Europäisches Kulturinstitut)

Dank an: sirene Operntheater, Jury Everhartz

„Aus heiterem Himmel“ ist eine Produktion von dem Theater- und Kunstverein artfusion, realisiert gemeinsam mit Europe Direct, den Jungen Europäischen Föderalisten sowie dem Europäischen Kulturinstitut und dem Europäischen Parlament #WhtEPedfu. Mit Unterstützung der Kulturabteilung der Stadt Wien und dem Bundeskanzleramt für Kunst und Kultur.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Simon Hajós, Produktionsleitung

+43 664 921 50 59

simon.hajos @ kulturproduktion.at



Daniel GERER - Leiter Europe Direct Wien

daniel.gerer @ edic.at

+4369912355663