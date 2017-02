Ethisches Banking nun auch in Salzburg

Eröffnung Regionalbüro Projekt Bank für Gemeinwohl

Regionalbüro im Zentrum von Salzburg



Nun erhält auch Salzburg sein eigenes Regionalbüro für ethisches

Banking, es ist bereits das Fünfte österreichweit. In Salzburg haben

sich bereits über 250 Personen mit mehr als 215.000 € an der

Gründung der Bank für Gemeinwohl (BfG) - der ersten ethischen

Alternativbank Österreichs - beteiligt.



Am Podium:



- Fritz Fessler, Vorstand BfG: "Bald gibt es Crowdfunding-Plattform

und Gemeinwohlkonto"

- Sabine Lehner, Koordinatorin der Regionalgruppe Salzburg "Das

neue Salzburger Regionalbüro als Infozentrum für Ethikbanking"



Datum: 7.3.2017, 09:30 - 10:30 Uhr



Ort:

2nd floor

Franz-Josef-Straße 3, 2. Stock, 5020 Salzburg



Url: https://www.mitgruenden.at



