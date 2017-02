LUKOIL Lubricants: Neues Premium-Motoröl für Mercedes Benz

Wien (OTS) - Produktinnovationen stehen bei LUKOIL Lubricants ganz oben auf der Tagesordnung. Als neueste Errungenschaft bringt der Schmiermittelhersteller mit Sitz in Wien jetzt ein neues Motoröl auf den Markt. Das spezielle Motoröl wurde für die neueste Motorengeneration von Mercedes Benz entwickelt: LUKOIL GENESIS SPECIAL MC 0W-20 ist freigegeben nach MB-Approval 229.71.

Oleg Tolochko, Managing Director bei LUKOIL Lubricants Europe, sieht das neue Produkt als konsequente Weiterentwicklung der Unternehmensstrategie: „Am neu ausgebauten Standort in Wien sind wir in der Lage, Produktinnovationen für das Premium-Segment zu entwickeln. Mit den LUKOIL GENESIS-Schmierstoffen erfüllen wir höchste Ansprüche und sehen uns auch als verlässlicher Partner für Premium-Hersteller im Automotive-Segment. Das MB-Approval ist der beste Beweis dafür.“ Damit ist LUKOIL Lubricants nur einer von zwei Schmierstoffherstellern mit offizieller Freigabe nach MB-Approval 229.71.

Schmiermittel-Innovationen „Made in Austria“

Das neue LUKOIL GENESIS Motoröl ist eine weitere Produktinnovation der neuen Europa-Zentrale in Wien. Erst im vergangenen Jahr hat LUKOIL Lubricants den Standort in der Wiener Lobau neu eröffnet. Die Schmierstoff-Produktionsstätte wurde zu einer der modernsten in Europa ausgebaut. Kernstücke des Ausbaus sind eine schwimmende Ölübernahmestation, mehrere zusätzliche Lagertanks sowie der Umbau von bestehenden Lager- in Produktionstanks. So konnten die bisherigen Kapazitäten nicht nur mehr als verdoppelt, sondern künftig auch Schiffe be- und entladen werden.

„Mit dem Umbau und der Erweiterung unserer Europa-Zentrale haben wir neue Maßstäbe in puncto Umweltstandards gesetzt. Zusätzlich konnten wird die optimalen Rahmenbedingungen für laufende Produktinnovationen sowie das First Fill-Segment schaffen. Die Möglichkeit einer direkten Umladung vom Binnenschiff auf die Bahn macht Wien zu einem potentiellen Dreh- und Angelpunkt für LUKOIL in Zentral- und Westeuropa. Die strategische Bedeutung des Wiener Standorts wird auch in den kommenden Jahren weiter steigen“, so Tolochko.

Über LUKOIL Lubricants

Die LUKOIL Lubricants International Gruppe ist die internationale Schmierstoffsparte des größten privaten russischen Mineralölkonzerns LUKOIL. Die LUKOIL Lubricants International Holding GmbH hält neben ihrer Produktionsstätte in der Wiener Lobau auch Beteiligungen in Deutschland, Finnland, Rumänien, Bulgarien, Weißrussland, in der Ukraine, der Türkei, in Dubai, in Kasachstan und in den USA. Der Mutterkonzern LUKOIL unterhält die größten sich im Privatbesitz befindlichen Erdölreserven und gewährleistet damit die Versorgungssicherheit für weltweit alle Märkte. Nähere Informationen zum LUKOIL-Produktportfolio: www.lukoil-lubricants.eu

Rückfragen & Kontakt:

LUKOIL Lubricants Europe GmbH

Herr Gerald Kaspar

Marketing Manager Europe

1220 Wien, Uferstrasse 8

E-Mail: gerald.kaspar @ @ @ lukoil.com

Tel: +43 1 205 222-1602



Kobza Integra Public Relations GmbH

Mag. Franz Ramerstorfer

Léhargasse 7

A-1060 Wien, Austria

T +43 1 522 55 50 303

E f.ramerstorfer @ kobzaintegra.com