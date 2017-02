Mentalmagie „unplugged“ – Anca&Lucca am 5. März 2017 im Wiener MuTh

Wien (OTS) - Das Illusionisten-Paar Anca & Lucca wurde Mitte Februar von einer Expertenjury in Blackpool (GB) zum ersten Europameister der Mentalmagie gekürt. Am 5. März zeigen die beiden im Wiener Muth in ihrer Show „Lucca - Die Kunst des Staunens“ auch den ausgezeichneten Act „The Mind-Reading Revolution“.

In „The Mind-Reading Revolution“ geht das Paar einen ungewöhnlichen Weg - Anca emanzipiert sich auf der Bühne und erzeugt Illusionen, die einzigartig im Bereich der Mentalmagie und technisch extrem anspruchsvoll sind. Die beiden verwenden keinerlei Hilfsmittel und es gibt auch keine eingeweihten Zuseher. „Wir riskieren bei jedem Auftritt alles. Wir sind „Mentalmagie unplugged – ohne Netz und doppelten Boden“, so die amtierenden Europameister. Das unterstreichen Sie auch mit dem eidesstattlichen und notariell beglaubigten 1.000.000 US-Dollar-Act.

