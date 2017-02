Termine am 1. März in der "Rathauskorrespondenz"

09.00 Uhr, Samariter-Hunde-Teams zu Besuch in der Volksschule Klausenburgerstraße mit Stadtschulratspräsident Heinrich Himmer (VS, 10., Klausenburgerstraße 25) 10.00 Uhr, Präsentation der Befragung zur „Tourismusgesinnung der Wiener Bevölkerung“ mit Wien-Tourismus-Direktor Norbert Kettner, Anmeldung erforderlich (Café Landtmann, 1., Universitätsring 4, Löwel Zimmer) 10.00 Uhr, Jahrespressekonferenz der Vienna Film Commission mit GFin Marijana Stoisits (METRO Kinokulturhaus, Eric- Pleskow-Saal, 1., Johannesgasse 4) 10.00 Uhr, Pressekonferenz der FPÖ Wien zum Thema "Mängelliste in der Stadtregierung - Vorschau auf Gemeinderat und Landtag" mit Vizebürgermeister Johann Gudenus und KO Dominik Nepp (Klub der Freiheitlichen, Rathaus, Stiege 4, Halbstock, Zi. 234) 10.30 Uhr, Präsentation des neuen Liesinger Stadtquartiers "Carée Atzgersdorf" mit StR Michael Ludwig und BV Gerald Bischof (Büro der Geschäftsgruppe Wohnen, Wohnbau und Stadterneuerung, 1., Bartensteingasse 9, 2. Stock) 11.00 Uhr, Pressekonferenz der ÖVP Wien zum Thema "Rot-Grün gefährdet Sozialsystem, Standort und Zukunft - Vorschau auf Gemeinderat und Landtag" mit Stadtrat Gernot Blümel (ÖVP Wien, 1., Lichtenfelsgasse 7) 11.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien an Walter Asmus und Werner Urbanek durch StR Andreas Mailath-Pokorny (Rathaus, Wappensaal) 16.00 Uhr, „Stadtmenschen“-Sprechstunde mit GR Tanja Wehsely und BV Markus Rumelhart (Amtshaus Mariahilf, 6., Amerlingstraße 11) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Favoriten (Amtshaus, 10., Keplerplatz 5)

