Industrie zu Investitionsförderung: Aufschwung in nachhaltiges Wachstum überführen

IV-GS Neumayer: Standortpolitik für Leitbetreibe schafft Arbeitsplätze – Jeder Leitbetrieb ist im Schnitt mit 800 bis 1.000 KMU verbunden

Wien (OTS) - „Eine Investitionsförderung auch für größere Unternehmen ist ein positives Signal und ein wichtiger industriepolitischer Schritt. Vor allem aber ist sie ein entscheidender Hebel für neue Arbeitsplätze“, begrüßte der Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), Mag. Christoph Neumayer, heute, Dienstag, einen entsprechenden Beschluss im Ministerrat. Investitionsanreize für wachstumsstarke Leitbetreibe mit mehr als 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seien unerlässlich, „wenn man die bisherige Investitionszurückhaltung überwinden und den beginnenden Aufschwung in ein nachhaltiges Wachstum überführen will“, so Neumayer.

Nicht ohne Grund habe die Industrie daher immer wieder die Bedeutung einer Investitionsförderung auch für mittlere und größere Unternehmen neben jener für die KMU hervorgehoben. „Wer richtige Standortpolitik für Leitbetriebe betreibt, der unterstützt damit letztlich alle Unternehmen in Österreich. Jeder Leitbetrieb ist im Schnitt mit 800 bis 1.000 KMU verbunden und sichert dadurch das Zwei- bis Dreifache der eigenen Produktion, Wertschöpfung und vor allem Arbeitsplätze in Österreich“, so Neumayer, der abschließend betonte: „Der gesamtwirtschaftliche Nutzen liegt klar auf der Hand. Zusätzlich zu der nun beschlossenen Maßnahme müssen jedoch weitere wachstumsfördernde Schritte, wie eine Senkung der Körperschaftsteuer, auf der politischen Agenda bleiben.“

Weitere Informationen: www.iv-net.at/medien

Rückfragen & Kontakt:

IV-Newsroom

+43 (1) 711 35-2306

newsroom @ iv-net.at

www.iv-net.at/medien