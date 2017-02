Appnext lanciert Appnext-Timeline-Technologie, um das Ende der Steinzeit beim Ad-Tech einzuläuten

London (ots/PRNewswire) - App-Vermarkter können endlich Benutzer gezielt und kontextbezogen ansprechen, indem sie perfekte Echtzeit-Momente nutzen, um ihre potenzielle Zielgruppe zu erreichen und wieder einzubinden.

Appnext, eine führende mobile Discovery-Plattform, gab heute die Einführung von Appnext Timeline bekannt - der neuesten Technologie zur Gewinnung von Benutzerinformationen.

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/472425/Appnext_timeline.jpg )

Appnext Timeline soll den Status Quo der Branche hinterfragen und die unterbrechende Ad-Tech in Textform verändern, indem sie sich statt auf Profile und Ad Views auf realen Benutzerkontext, Relevanz und Benutzerbindung konzentriert. Die neue Technologie von Appnext nutzt Standort, Echtzeit und historische Verhaltensmuster, um den eindeutigen unmittelbaren Kontext eines Benutzers zu verstehen und vorherzusagen, wie er wahrscheinlich als Nächstes handeln wird.

Die neue Technologie erkennt mehr als 100 Gerätesignale und übersetzt sie in personalisierte Benutzer-Timelines. Gleichzeitig identifiziert sie den Ort (z. B. zu Hause, am Arbeitsplatz, im Ausland) und Dutzende kontextuelle Momente, die der Benutzer in Echtzeit erlebt (aufwachen, Musik hören, zur Arbeit pendeln, mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren und vieles mehr).

In den letzten Jahren hat die Ad-Tech-Industrie beeindruckende Fortschritte in Bezug auf Funktionen zur Gewinnung von Benutzerinformationen gemacht und Vermarktern ermöglicht zu verstehen, wer ihre idealen Benutzer sind (nach Demografie, Geografie usw.). Beispielsweise kennt ein Vermarkter hinter einer Taxi-App mehrere Parameter über verschiedene Benutzersegmente. Infolgedessen werden Benutzer mit Anzeigen bombardiert, die genau auf ihre demografischen Profile ausgerichtet sein mögen, aber in dem aktuellen Moment in ihrem Tagesablauf nahezu irrelevant sind.

Appnext Timeline ermöglicht Vermarktern, ihre Nutzerakquise, Kampagnen zur Wiederbelebung der Kundenbindung und Budgets auf kontextuelle Momente zu konzentrieren, die wahrscheinlich die größte Wirkung und Interaktion generieren. Einen Benutzer mit der Werbung für eine Taxi-App zu erreichen, wenn er gerade das Büro verlässt oder auf Reisen geht, ermöglicht Vermarktern, sich auf die unmittelbare Interaktion zu konzentrieren, während Publisher effizient ihr Premium-Inventar verwalten und den Nutzerwert sowie die Einnahmen für jede Ad Impression maximieren können.

Elad Natanson, Gründer und CEO von Appnext: "Die Mobilfunkbranche, wie wir sie kennen, hat nicht aufgehört, sich weiterzuentwickeln. Handys sind intelligenter und Apps sind besser geworden, aber die mobile Erfahrung nicht. Wir bieten Appnext Timeline, um die Lücke zu schließen, und ermöglichen Mobile-Publishern, App-Vermarktern sowie Benutzern, in eine neue Ära einzutreten, die von praxisnahem Kontext, Relevanz und nutzbringenden Anzeigen gekennzeichnet ist und den Benutzern sowie ihren aktuellen Bedürfnissen nützen. Appnext entstand aus dem Wunsch, eine bessere mobile Erfahrung zu bieten. Wir sind stolz darauf, diese revolutionäre Technologie einzuführen, die über 650 Millionen Benutzern weltweit helfen wird, in den richtigen Momenten während ihres Tagesablaufs Nutzen aus ihren Apps zu ziehen."

Die Geschäftsführung von Appnext wird Appnext Timeline auf dem Mobile World Congress in Halle 8.1 am Stand E10 vorstellen. Der Kongress findet vom 28. Februar bis 2. März 2017 statt.

Über Appnext:

Appnext ist die führende mobile Discovery-Plattform, die Millionen von Benutzern dabei hilft, Apps zu den geeigneten Zeitpunkten im Verlauf des Tages zu erleben. Jeden Tag interagieren über 650 Millionen Benutzer mit Werbeanzeigen der Appnext-betriebenen App, die ihren Vorlieben, Alltagsgewohnheiten und individuellen Lebenssituationen entsprechen.

Appnext ist seit 2012 Marktführer im Bereich mobiler und in-App-Werbung und hat die Mobilgerätebranche revolutioniert, indem es App-Vermarktern ermöglicht hat, einzigartige kontextbezogene Zeitpunkte der Benutzer zu nutzen, um die Aufmerksamkeit auf ihre Apps zu lenken und deren wiederholte Nutzung zu fördern. Wir sind stolz darauf, eine bessere, effizientere Art und Weise zur Nutzung intelligenter Geräte vorzustellen und gleichzeitig Tausenden von Mobil-Unternehmen dabei zu helfen, zu wachsen, Geld zu verdienen und die Zukunft der Mobilgerätewelt mitzugestalten. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.appnext.com. Folgen Sie Appnext auf Twitter (https://twitter.com/appnext_updates), Facebook (http://www.facebook.com/Appnext) und LinkedIn (http://www.linkedin.com/company/2651924?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2Cidx%3A2-1-4%2CtarId%3A1433924888629%2Ctas%3Aappnext).

Rückfragen & Kontakt:

für Medien:

Appnext:

Orit Sharon

orit @ appnext.com

+972-3-7262993