Alles drehte sich um den „Plan A“: Viele neue Ideen für Österreichs Zukunft!

Rückblick auf „Plan A“ Tour in Wien: Bürgermeister Häupl bei Verteilaktion

Wien (OTS/SPW) - Sechs Tage lang hat die „Plan A“-Tour in Wien Station gemacht: An zehn Standorten waren über 30 Verteilteams im Einsatz. Wiener SPÖ-MandatarInnen, allen voran Bürgermeister Dr. Michael Häupl, waren mit dabei und haben das Gespräch mit den Wienerinnen und Wienern gesucht. Alles drehte sich um den „Plan A“ von Bundeskanzler Christian Kern und dessen Schwerpunkte: Von Arbeit und Sozialem über Bildung und Zusammenleben bis hin zu Fragen der gerechten Verteilung.****

Hauptziel ist es, Konjunktur und Arbeitsmarkt in Gang zu bringen. Bis 2020 sollen 200.000 neue Arbeitsplätze entstehen. Bürgermeister Häupl betont dazu: „Die Politik selbst schafft nicht Arbeitsplätze, aber die Politik schafft die Rahmenbedingungen dafür, insbesondere in der Wirtschaftspolitik, in der Bildungspolitik, in der Forschungspolitik und wenn die Wirtschaft gut funktioniert, haben wir auch hinreichend Arbeitsplätze.“

Alle Interessierten bekamen Informationsmaterial aus erster Hand. Thema waren auch die verschiedenen Möglichkeiten, beim „Plan A“ aktiv mitzumachen – zum Beispiel als Social-Media-BotschafterIn oder bei Verteilaktionen. Und weil der Plan A kein abgeschlossenes Projekt ist, sondern bewusst offen weiterentwickelt wird, konnten sich die Wienerinnen und Wiener mit ihren Ideen für Österreichs Zukunft einbringen. Das war und ist auch weiterhin möglich unter www.meinplana.at

Mehr Infos und ein Video von der Verteilaktion mit Bürgermeister Häupl gibt es unter: http://bit.ly/2m730Oi (Schluss) tr

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien

Lisa Fuchs, MSc

Tel.: 0676/4423235

lisa.fuchs @ spw.at

http://www.spoe.wien