Eurofighter – Stronach/Hagen: Erst muss die Staatsanwaltschaft strafrechtliche Details klären

Wien (OTS) - „Es ist schon klar, dass sich die Grünen und allen voran Peter Pilz mit einem Eurofighter-U-Ausschuss wieder in der Innenpolitik zurückmelden wollen. Aber bevor es einen U-Ausschuss gibt, muss die Staatsanwaltschaft strafrechtliche Details klären“, so Team Stronach Generalsekretär und Sprecher für Landesverteidigung, Christoph Hagen. Die massiv überzogenen Rechnungen seien ein Fall für die Gerichte, der „U-Ausschuss, der die Steuerzahler gut fünf Millionen Euro kostet, kann nur die politische Verantwortung klären. Und in diesem Punkt sind Minister Doskozil, vor allem aber Pilz alle neuen Beweise, die einen U-Ausschuss rechtfertigen würden, schuldig geblieben!“, so Hagen.

