SPÖ Ottakring: Bezirkskonferenz mit zukunftsorientierten Projekten

Im Mittelpunkt: Schulsanierungen- und zubauten, attraktive Grünräume und Wohnhaussanierungen

Wien (OTS/SPW) - Mit mehr als 350 TeilnehmerInnen war die gestrige Bezirkskonferenz der SPÖ Ottakring sehr gut besucht. Bei der Konferenz wurden zukunftsorientierte Weichen für die Weiterentwicklung des Bezirks gestellt. Unter anderem präsentierte und diskutierte gestern Bundeskanzler Christian Kern den „Plan A“.



SPÖ Ottakring Bezirksvorsitzender Christian Oxonitsch, Bezirksvorsteher Franz Prokop und Umweltstadträtin Ulli Sima informierten über die Schwerpunkte der Arbeit im 16. Bezirk. Im Mittelpunkt stehen dabei Schulsanierungen und –zubauten, die Schaffung attraktiven Grünraums sowie die Wohnhaussanierungen.



Am Programm der Tagung stand auch die Neuwahl des Bezirksteams der SPÖ Ottakring. Der Vorsitzende, Gemeinderat Christian Oxonitsch, wurde dabei mit 98,1 Prozent der Stimmen wiedergewählt. Auch das Bezirksteam erhielt eine überwältingende Zustimmung. Bürgermeister Dr. Michael Häupl, der ebenfalls Mitglied des Vorstandes ist, erhielt von den Delegierten beeindruckende 100 Prozent der Stimmen.



„Diese Konferenz zeigte die Einigkeit in der Ottakringer Sozialdemokratie, die eine Grundlage dafür ist, dass viele Projekte durch das engagierte gemeinsame Arbeiten auf Bundes-, Landes- und Bezirksebene verwirklicht werden konnten“, so Christian Oxonitsch. Dazu zählten im vergangenen Jahren Großprojekte, wie die Sanierung der Koppstraße mit durchgängiger Gehsteigbeleuchtung, die Aufwertung des Brunnenviertels sowie zahlreiche Parksanierungen. „Ein erfolgreicher Weg, den wir auch weiterhin beschreiten werden. Die Weichen dafür wurden gestern gestellt“, freut sich Oxonitsch. (Schluss)

