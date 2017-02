NEOS: Fremdenrechtspaket der Regierung wird Probleme nicht lösen

Niki Scherak: „Ohne entsprechende Rückführungsabkommen mit den Herkunftsländern wird ein Großteil der Maßnahmen wirkungslos bleiben“

Wien (OTS) - Als weiteren symbolischen Schritt in einer seit Jahren verfehlten Politik im Asyl- und Migrationsbereich wertet der stellvertretende NEOS-Klubobmann Niki Scherak das heute im Ministerrat beschlossene Fremdenrechtspaket: „Statt sich den konkreten Problemen zu widmen, werden zum wiederholten Male Scheinlösungen präsentiert, die mittelfristig mehr Probleme schaffen werden. Es wäre dringend an der Zeit, dass die SPÖVP-Regierung die Probleme dort angeht, wo sie liegen.“

Selbstverständlich müsse es Konsequenzen geben, wenn jemand falsche Angaben macht oder nicht unverzüglich ausreist obwohl eine rechtskräftige Rückkehrentscheidung vorliegt. „Wer allerdings glaubt, dass höhere Geldstrafen hier zu einer ernsthaften Verbesserung beitragen werden, der gaukelt der Bevölkerung etwas vor. In Wirklichkeit werden mehr Menschen eine Ersatzfreiheitsstrafe im Gefängnis verbüßen, was uns erst recht wieder mehr Steuergeld kosten wird“, zeigt Scherak auf. Gerade auch frühzeitig durchgeführte Aberkennungsverfahren bei Asylwerbern, deren Strafverfahren noch nicht abgeschlossen ist, bringen solange nichts, solange niemand - aufgrund fehlender Rückführungsabkommen - abgeschoben werden kann. „Insgesamt ist es mehr als fraglich ob solche Praktiken rechtsstaatlich überhaupt haltbar sind. Genauso ist die Auslagerung von hoheitlichen Aufgaben an private Sicherheitsfirmen mehr als bedenklich. Hier wird das staatliche Gewaltmonopol untergraben“, betont Scherak.

Schließlich sei es klar, dass zwischen Menschen differenziert werden muss, die keinen gültigen Aufenthaltstitel in Österreich haben, und solchen die schon einen haben. „Statt aber allen Menschen ohne gültigen Aufenthaltstitel die Grundversorgung zu streichen, wäre es zielführender, diesen Leuten nur noch Sachleistungen zukommen zu lassen. Sonst werden diese Menschen von heute auf morgen obdachlos sein und unter Umständen in die Kriminalität abgleiten. So etwas als ernstzunehmende Lösung zu verkaufen, kann man nur als Chuzpe bezeichnen“, so Scherak weiter. Die einzig sinnvolle Maßnahmen sind der Ausbau der Rückkehrberatung und die Forcierung der freiwilligen Rückkehr. „Ohne entsprechende Rückführungsabkommen mit den Herkunftsländern wird das allerdings auch nicht sehr viel nutzen. Hier wären der Innen- und Außenminister gefordert, endlich Lösungen zu bringen", so Scherak abschließend.

