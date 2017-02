Volkshilfe: Flucht wird endgültig kriminalisiert

Fenninger: Mit Vorschlägen werden keine Probleme gelöst, sondern neue geschaffen

Wien (OTS) - Im heutigen Ministerrat wird das Fremdenrechtspaket beschlossen. Wenig erfreulich findet das Erich Fenninger, Direktor der Volkshilfe Österreich: „Unser Eindruck, dass Gesetzesänderungen nicht dazu beitragen sollen, schutzsuchende Menschen zu stärken, verhärtet sich immer mehr. Es scheint, als habe die Regierung Interesse daran, sie in den finanziellen Ruin und in die Obdachlosigkeit zu drängen“.

Wird ein Asylantrag abgelehnt, fällt man in Zukunft sofort aus der Grundversorgung, erklärt Fenninger: „Problematisch ist zunächst, dass diese Gruppe laut dem Gesetzesentwurf kein Recht auf vorherige Anhörung hat. Vielen Betroffenen wird somit der Zugang zu Unterkunft sowie jeglicher Versorgung versperrt. Das steht in Widerspruch zu Artikel 1 der Grundrechtcharta der EU: die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie ist zu achten und zu schützen“. Die betreffenden Personen würden sich zum Teil noch in einem Verfahren über ihren Antrag auf internationalen Schutz befinden, sagt Fenninger. Somit würde ein mögliche Gefährdungslage im Falle einer Ausreise aus Österreich noch nicht rechtskräftig geklärt sein können. „Es ist unmenschlich, diese Menschen in die Obdachlosigkeit zu treiben“.

Außerdem soll die Schubhaft künftig bis zu 18 Monate dauern, während es momentan höchstens zehn Monate binnen eineinhalb Jahren sind. Fenninger: „Vor dem Hintergrund grundlegender Menschen- und Völkerrechte darf Haft über Asylsuchende nur in absoluten Ausnahmefällen verhängt werden und muss einem legitimen Zweck dienen. Auch geltendem EU-Recht wird dieser Vorschlag nicht standhalten.“

Nicht zuletzt sollen AsylwerberInnen für falsche Angaben im Asylverfahren mit hohen Geldbeträgen bestraft werden. Der Direktor stuft diesen Vorschlag als reine Symbolpolitik ein: „Die Erhöhung von bereits derzeit nicht bezahlten Geldstrafen wird effektlos bleiben. Die weite Reise der Schutzsuchenden hat in den allermeisten Fällen sämtliches Hab und Gut, das sie besaßen, gekostet. Dass sie diese Kosten tragen können, ist absolut unwahrscheinlich“. Dass Betroffenen bei Nichtbezahlung nun auch noch Haftstrafen verhängt werden, grenzt an Zynismus.

Aufgabe der Regierung wäre es, das System transparenter und effizienter auszugestalten, sagt Fenninger abschließend: „Es braucht eine geordnete Aufnahme und Registrierung von Flüchtlingen innerhalb der gesamten EU und raschere, rechtsstaatliche Asylverfahren. So lange es innerhalb der EU nicht annähernd gleiche Standards gibt, können wir die Schieflage nicht beseitigen, dass ein paar wenige Länder die Hauptverantwortung für alle anderen tragen“.

