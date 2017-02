Samstag: Veranstaltung zum Frauentag am 4. März im ega

Eröffnung durch Wiener SPÖ-Frauenvorsitzende, Stadträtin Renate Brauner. Gedenken an Sabine Oberhauser

Wien (OTS/SPW) - Kommenden Samstag, dem 4. März 2017 laden die Wiener SPÖ Frauen zum Frauentag in die Windmühlgasse 26 ins ega. Seit 1977 wird der Internationale Frauentag weltweit am 8. März begangen. Bei freiem Eintritt und Gratis-Kinderbetreuung erwartet die BesucherInnen ab 16.30 Uhr Kabarett, ein Expertinnen-Talk zum Thema „Frauen schaffen Zukunft“ sowie ein umfassendes Musikprogramm. Der Frauentag steht heuer außerdem im Zeichen des Gedenkens an die kürzlich verstorbene SPÖ-Frauenministerin aus Wien, Sabine Oberhauser.****

Die Eröffnung erfolgt durch die Wiener SPÖ-Frauenvorsitzende, Stadträtin Renate Brauner. Im Zuge einer Gedenkminute wird an Sabina Oberhauser erinnert, auch der anschließende Talk zum Thema Arbeit steht in ihrem Gedenken, war Oberhauser als Gewerkschafterin seit jeher eine Kämpferin für Frauenrechte. Daher diskutieren um 17.00 Uhr die Stadträtinnen Renate Brauner und Sandra Frauenberger mit der feministischen Ökonomin Katharina Mader und Elisabeth Kubicek, Betriebsratsvorsitzende von Nokia Solution and Networks Österreich GmbH zum Thema „Frauen schaffen Zukunft“. Anschließend präsentiert Andrea Händler ein Best-of aus dem Programm „Ausrasten“. Weiter geht’s mit einer Vernissage von Erzsebet Nagy Saar um 18.50 Uhr.

Ab 19.30 Uhr spielt die Musik: Den Beginn macht Andrea Eckert, weiter geht’s um 20.40 Uhr mit Little Big Sea. Ab etwa 21.50 Uhr spielen Anakathie Koi die ega Bühne. Um 22.45 Uhr setzen The Su’sis und Edgar Tones den musikalischen Abschluss des Tages.

Zwischen 16.30 bis 18.15 Uhr gibt es kostenlose Kinderbetreuung der Wiener Kinderfreunde.

Weitere Informationen telefonisch unter 01-589 80-423 oder im Internet: ega.wien. Keine Anmeldung nötig.(Schluss)

Datum: 04.03.2017, 16:30 - 23:00 Uhr

Ort: ega

Windmühlgasse 26, 1060 Wien, Österreich

Url: ega.wien

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien

Lisa Fuchs, MSc

Tel.: 0676/4423235

lisa.fuchs @ spw.at

http://www.spoe.wien