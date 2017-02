Willi vertraut bei Luftverschmutzung auf Prüfung durch EU-Rechnungshof

Grüne: Widersprüchliche Maßnahmen im Verkehr unterlaufen den Kampf für bessere Luft

Wien (OTS) - Die EU gibt jährlich zwei Milliarden Euro zur Bekämpfung der Luftverschmutzung aus. Jetzt will der Europäische Rechnungshof überprüfen, wie die nationalen und die EU-Maßnahmen zur Verringerung der Luftverschmutzung wirken. „Auf diesen Prüfbericht sind wir Grüne wirklich gespannt. Bekannt ist, dass durch Luftverschmutzung verursachte Krankheiten in Europa zu 450.000 vorzeitigen Todesfällen führen. Außerdem verursacht Luftverschmutzung erhebliche ökologische und wirtschaftliche Schäden. Der Verkehr ist in hohem Maße dafür verantwortlich“, betont der Verkehrssprecher der Grünen, Georg Willi.

Um die Gesundheit der EU-BürgerInnen zu schützen, wurden Grenzwerte eingezogen, die in Österreich aber in mehreren Bundesländern überschritten wurden und werden. Daher läuft ein Vertragsverletzungsverfahren, vor allem wegen zu hoher Stickoxidwerte. Nur: „Die EU-Kommission ist in ihrer Politik völlig widersprüchlich. Einerseits wird der Bau großer Eisenbahntunnels in Österreich gefördert, andererseits werden die Bemühungen Österreichs um eine Verlagerung der Güter auf die Bahn torpediert. Bei der Lkw-Maut musste Österreich auf Druck der EU-Kommission bestimmte Mauten deutlich senken. Andererseits nützt Österreich die Möglichkeiten, LKW-Mauten zu erhöhen auch selbst nicht voll aus und belohnt in der Mautpolitik 'alte Stinker'“, listet Willi die Sünden auf.

Völlig unglaubwürdig ist der Eiertanz um das Dieselprivileg, das der Umweltminister beseitigen, der Finanzminister aber erhalten will, weil er an den großen Mengen von ins Ausland verkauftem Billigdiesel verdient. „Geld sticht Umwelt- und Gesundheitsschutz, das ist die Botschaft von Minister Schelling", kritisiert Willi die ÖVP-Doppelzüngigkeit.

Schließlich zeigt auch der Umgang mit dem Dieselbetrugsskandal in der Autobranche, dass jahrelang gelogen und geschummelt wurde – auf Kosten der Umwelt, der Autofahrer und des Budgets, weil die Normverbrauchsabgabe (NoVA) nichts mit dem Realbetrieb von Autos zu tun hat. Hier müsste mehr Geld eingenommen werden. „Ich freue mich auf einen gründlichen Bericht des EU-Rechnungshofes, der hoffentlich schonungslos aufklärt und alle Widersprüchlichkeiten nationaler und EU-Umweltpolitik aufzeigt“, unterstreicht Willi die Bedeutung.

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

+43-1 40110-6697

presse @ gruene.at