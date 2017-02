Virtual Reality: Das Eintauchen in große, neue Welten

Einladung zum OCG Horizonte-Vortrag „Virtual Reality: Über physische Grenzen hinweg“ mit Annette Mossel, TU Wien, am 1.03.2017 um 18 Uhr in der OCG

Wien (OTS) - Smartphones und Tablets sind heute selbstverständlich, in wenigen Jahren könnten das auch VR-Brillen und VR-Equipment sein, glauben Experten und Forscher wie Annette Mossel von der Forschungsgruppe „Virtual and Augmented Reality“ an der TU Wien. Sie wird am 1. März in der OCG-Reihe „Horizonte“ zum Thema „Virtual Reality: Über physische Grenzen hinweg“ Einblick in aktuelle Forschungsarbeiten und Möglichkeiten, vor allem im Umgang mit großen virtuellen Umgebungen, geben.

Ob Eintauchen in fremde Lebenswelten, virtuelle Zeitreise, virtueller Ratgeber und Führer oder spannende virtuelle Spiele oder Shows – Virtual Reality (VR) eröffnet eine Fülle an Möglichkeiten, vor allem im Service- aber auch Unterhaltungs-Bereich. VR hat sich heute zu einer echten Chance für Industrie und Dienstleister entwickelt. Im ersten Teil ihres Vortrags wird Annette Mossel eine Reihe von Industrie-Forschungsprojekten erläutern, um das Potential von Virtual- und Augmented Reality über die unterschiedlichen Anwendungsbereiche hinweg zu beleuchten.

Die Erwartungshaltung an VR ist hoch, allerdings lauern noch zahlreiche Hürden, um den Einsatz von VR in der Praxis stabil und erschwinglich zu machen. Im zweiten Teil des Vortrags wird Annette Mossel vor allem zwei Herausforderungen erörtern: Erstens das Begehen von sehr großen virtuellen Welten und zweitens die Erstellung großer 3D-Szenarien auf Basis realer Umgebungen.

Preisgekröntes Projekt ImmersiveDeck

Dazu hat die TU Wien vor zwei Jahren in Kooperation mit der Firma Illusion Walk das Forschungsprojekt „ImmersiveDeck“ gestartet, das 2016 auch mit dem futurezone-Award ausgezeichnet wurde. Ziel dabei war es, große virtuelle Umgebungen für mehrere Benutzer zu schaffen, die gleichermaßen erschwinglich wie anpassungsfähig sein sollten. Beim Projekt ImmersiveDeck kommt eine Kamera mit weitem Öffnungswinkel direkt auf die Virtual-Reality-Brille des Users. Die Orientierung im Raum funktioniert über QR-Codes, die an den Wänden und an der Decke des Raumes angebracht sind. Eine Vielzahl von QR-Codes werden von der Kamera gleichzeitig gelesen, daraus kann sehr genau die Position errechnet werden. Bewegungssensoren an Armen und Beinen des Benutzers sorgen dafür, dass die Körperhaltung ständig bekannt ist, die Versuchspersonen können ihren eigenen Körper oder die Körperhaltung ihrer Mitspieler so in Echtzeit sehen.

Auf einem 600m² großen Gelände in Wien wurde das neue System erfolgreich getestet. Anwendungsideen für extragroße virtuelle Realitäten gibt es viele, „etwa extrem lebensnahes Training – zum Beispiel für Feuerwehrleute oder für Personal im Produktionsbereich, aber auch für große Bau- und Planungsvorhaben, etwa für gesamte Wohnhausanlagen oder Stadtviertel“, erklärt Mossel. Im Museum der Zukunft könnten die Besucher ganz einfach die Ausstellung Ihrer Wahl anschauen oder interaktiv Wissen abfragen. Ungeahnte Möglichkeiten ergeben sich auch im Entertaining und Gaming-Bereich – mehrere Personen können in einer virtuellen Welt gemeinsam Abenteuer bestehen oder gegeneinander antreten.

Virtuell und live die neue Wohnung besichtigen

Im zweiten Projekt „Immersive Erkundung von entfernten 3D-Umgebungen“ wird Mossel über neuartige Ansätze berichten, die dabei helfen sollen, die aktuellen Einschränkungen bei der Erstellung von 3D-Rekonstruktionen großer realer Umgebungen sowie bei der Zusammenarbeit in Echtzeit über weite Entfernungen hinweg innerhalb dieser virtuellen Umgebung zu überwinden. Der nächste Schritt für das Erleben virtueller Realität ist bereits in greifbarer Nähe: Die TU Wien ermöglicht Echtzeit-Streaming und 3D Erkundung von realen Umgebungen. So werden etwa live-Wohnungsbesichtigungen mit 3D-Brille möglich, ohne vor Ort sein zu müssen, auch die verbesserte Planung von Katastropheneinsätzen ist damit realisierbar.

„Virtual Reality: Über physische Grenzen hinweg“, 1.03.2017, 18 Uhr, Österr. Computer Gesellschaft (OCG), Wollzeile 1, 1010 Wien. Anmeldung online: http://www.ocg.at/de/ocg-horizonte-maerz-2017

