Margareten: Musikabend mit „Fräulein Hona“ in der Bar

Wien (OTS/RK) - Der Verein „Aktionsradius Wien“ weist auf die nächste Veranstaltung in der Reihe „Frauen:Musik“ hin: Am Freitag, 3. März, gastiert die Kapelle „Fräulein Hona“ ab 19.30 Uhr im Etablissement „Arena-Bar“ (5., Margaretenstraße 117). Einlass: 19.00 Uhr. Das famose Damen-Quartett spielt an dem Abend die besten Stücke aus den erfolgreichen Tonträgern „Of Circles And Waves“ (2016) und „The Ground Beneath Our Feet“ (2013). Mit Titeln wie „bis der nächste schnee fällt“, „a perfect day for banana fish“, „(blue is the colour of) sailors“ und „es tanzt nicht“ spannen die herausragenden Künstlerinnen einen fesselnden Klangbogen. „Schwerelosigkeit, Melancholie und Zuversicht“ prägen die Stücke. Die Musikerinnen spielen ohne Verstärker, dennoch haben ihre Lieder reichlich Kraft. Die Zuhörerschaft wird um Spenden gebeten. Durch den Abend führt der Moderator Robert Fischer, der das Projekt „Frauen:Musik“ entwickelt hat. Auskünfte: Telefon 332 26 94, E-Mail office @ aktionsradius.at.

Im Rahmen der Serie „Frauen:Musik“ präsentiert der Verein „Aktionsradius Wien“ seit Februar 2013 immer wieder bemerkenswerte heimische Tonkünstlerinnen. Junge „Singer-/Songwriterinnen“ stellen im früheren Nachtlokal „Arena-Bar“ vor einem sachkundigen Publikum ihr melodiöses Können unter Beweis. Die aufstrebende Gruppe „Fräulein Hona“ besteht seit 2010. In den letzten Jahren konnte das vierköpfige „Fräulein“ bei einer Vielzahl an Auftritten, von der Festival-Bühne bis zum intimen „Wohnzimmer-Konzert“, die Zuhörerinnen und Zuhörer begeistern. Umfassende Informationen über das Ensemble sind im Internet nachlesbar: www.fraeuleinhona.com.

