Tourismushoch in Niederösterreich hält an

Bohuslav: Jänner bringt vorläufig 397.400 Nächtigungen

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Jänner-Hochrechnung der Statistik Austria bringt dem Tourismus in Niederösterreich ein neuerliches Plus. Bei einem Österreichschnitt von + 2,2 Prozent bei den Übernachtungen, schneidet Niederösterreich mit einem vorläufigen Jänner-Ergebnis von 397.400 Übernachtungen (+ 4,6 Prozent bzw. 17.600 Übernachtungen) im Vergleich zum Vorjahr höchst erfreulich ab. Auch die Ankünfte zeigen, dass Niederösterreich im Jänner überproportional viele Gäste begrüßen durfte: 140.000 Ankünfte (+ 7,9 Prozent bzw. 10.200 Ankünfte) – das ist bei einem Österreichschnitt von - 3,8 Prozent ein ebenso hervorragendes Ergebnis.

„Mit dem vorläufigen Jänner-Ergebnis ist uns der Anschluss an den positiven Dezember gelungen. Betrachtet man die vorläufige Wintersaison von November 2016 bis Jänner 2017, liegen wir mit aktuell 1.275.900 Nächtigungen bei einem Plus von 3,4 Prozent bzw. 41.800 Übernachtungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Zurückzuführen ist das auf ein stabiles Wachstum im Wirtschafts- und Gesundheitstourismus, aber auch auf eine größere Nachfrage bei Kurzurlauben. Wintersport und Outdoor-Aktivitäten als auch Alternativangebote wie zum Beispiel Handwerk und Manufaktur im Waldviertel erfreuen sich großer Beliebtheit“, so Tourismuslandesrätin Dr. Petra Bohuslav.

„Den Zuwachs bescherten uns Gäste sowohl aus dem Inland als auch Ausland. So nächtigten im Jänner vorläufig 287.800 Gäste (+ 2,7 Prozent) aus Österreich und 109.600 (+ 10,1 Prozent) aus den Auslandsmärkten in Niederösterreich. Betrachtet man die vorläufige Wintersaison von November 2016 bis Jänner 2017, ergibt dies eine Aufteilung von 907.400 (+ 1,2 Prozent) Nächtigungen auf den Inlandsmarkt und 368.500 (+ 9,2 Prozent) auf den Auslandsmarkt. Ein toller Erfolg, der zeigt, dass unsere Maßnahmen – vor allem auch am Auslandsmarkt – greifen“, ergänzt Professor Christoph Madl, MAS, Geschäftsführer der Niederösterreich-Werbung.

Nähere Informationen: Niederösterreich-Werbung, Marlies Frey, Telefon 02742/9000-19844, e-mail marlies.frey @ noe.co.at; bzw. Büro LR Bohuslav, Christoph Fuchs, Telefon 02742/9005-12322, e-mail c.fuchs @ noel.gv.at, http://www.niederoesterreich.at/.

