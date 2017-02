PicMyPlace – virtuelle Besichtigungen für Makler erstmals ganz ohne finanzielles Risiko

Wien (OTS) - Mit PicMyPlace erhält der Makler eine 100% Dienstleistung, hat keinen Aufwand bei der Virtualisierung seiner Bestandsobjekte inklusive Grundrisserstellung und zahlt nur bei Vermittlungserfolg. Ein Team aus Profifotografen virtualisiert die Objekte und erstellt auf Wunsch zusätzliche Bilder. Das ist www.picmyplace.com

„Uns ist es sehr wichtig mit PicMyPlace den Ist-Zustand der Bestandsobjekte unserer Kunden so real wie möglich darzustellen und hier nicht künstlich zu inszenieren“, meint Roland Schmid, Gründer und Geschäftsführer der Roland Schmid Group und Partner der PicMyPlace GmbH. „Zusätzlich passt unser Engagement in dieser Sache perfekt in unser Produktportfolio von IMABIS, IMMOunited und vor allem zu unserer neuesten Innovation, PROMABIS, der kostenlosen Maklersoftware.“

Durch die tolle Qualität der virtuellen Besichtigungen und die hohe Serviceorientierung von PicMyPlace in Kombination mit den anderen Dienstleistungen der Roland Schmid Group entsteht auf Endkundenseite eine hohe emotionale Bindung zum Objekt, bevor die eigentliche reale Besichtigung durchgeführt wird. Das spart Zeit, ist innovativ und hebt den hohen Serviceanspruch und die Fachexpertise des Maklers auf eine neue Ebene der Professionalität. Uninteressierte Personen können auf der anderen Seite frühzeitig erkannt und zu passenderen Objekten geführt werden. Das ist Digitalisierung dort wo sie Sinn macht – an jedem Kundenkontaktpunkt vom Erstinteresse bis zum realen Termin.

„Wir haben bereits in den ersten Tagen des Produktstarts drei virtuelle Besichtigungen erstellt. Anfangs waren nur zwei geplant, aber als der Makler gesehen hat wie schnell und reibungslos alles von statten ging, hat er gleich noch ein Objekt in Auftrag gegeben“, erzählt Nikolai Krinner, Geschäftsführer der PicMyPlace GmbH. „Es war spannend zu sehen, wie der Makler gleich vor Ort unsere Musterbesichtigungen den anwesenden Eigentümern präsentiert und betont hat, dass man sich neuen Medien nicht verschließen soll. Er konnte damit bei den Eigentümern sichtlich punkten.“

Besuchen Sie PicMyPlace auf der Wiener Immobilien Messe von 11. – 12. März 2017 auf Stand C13a

PicMyPlace | Wie funktioniert es?

Ganz einfach ohne Risiko und Zusatzsoftware virtuelle Besichtigungen erstellen lassen. Man registriert sich direkt auf PicMyPlace und bestellt das gewünschte Produkt. Dann wird man telefonisch kontaktiert und ein Shooting-Termin vereinbart. Vor Ort werden die Aufnahmen und der Grundriss der Immobilie erstellt. Innerhalb von 48h wird ein Link geschickt, unter dem man die virtuelle Besichtigung online abrufen kann. Diesen Link kann der Makler einfach weiter an seine Kunden schicken, online stellen und das Objekt bewerben. Hat die Vermittlung Erfolg, zeigt man diesen im Loginbereich von PicMyPlace oder formlos per Anruf oder E-Mail an.

PicMyPlace GmbH | Über uns

Die PicMyPlace GmbH beschäftigt sich mit einem Team aus Profifotografen, Designern und Immobilienexperten mit der Virtualisierung von Besichtigungen von Bestandsobjekten in ganz Österreich. Inklusive Grundrisserstellung und auf Wunsch zusätzlichen Objektfotos.

Vom Objekt zum Kunden: Digitalisierung dort wo sie Sinn macht – an jedem Kundenkontaktpunkt vom Erstinteresse bis zum realen Termin. Das spart dem Makler Zeit, ist effizient, zeitgemäß und innovativ. Die Servicequalität und Professionalität des Maklers wird dadurch noch weiter gesteigert. Des Weiteren entsteht in kurzer Zeit eine hohe emotionale Bindung zum Objekt auf Endkundenseite. Gänzlich uninteressierte Personen steigen hingegen bereits frühzeitig aus dem Prozess aus.

Die PicMyPlace GmbH ist eine Partnerschaft mit der Roland Schmid Group. In Verbindung mit PROMABIS und den anderen Produkten von IMABIS und IMMOunited entfaltet PicMyPlace seine volle Wirkung.

www.picmyplace.com

