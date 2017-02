Das Parlament gratuliert zu runden Geburtstagen im März

Ehrentage aktiver und ehemaliger Abgeordneter

Wien (PK) - Prominente JubilarInnen und ein Überblick:

Peter Wittmann 60

Seinen 60. Geburtstag feiert am 8. März der ehemalige Staatssekretär, langjährige Abgeordnete und Vorsitzende des Verfassungsausschusses Peter Wittmann. Geboren wurde er in Wiener Neustadt, wo er auch das Gymnasium besuchte. Nach der Matura begann er das Studium der Rechte an der Universität Wien, das er 1980 mit Dr. iur. abschloss. Nach seiner Zeit als Rechtspraktikant im Sprengel des Oberlandesgerichts Wien zog es ihn ins Ausland. Wittmann studierte zwischen 1981 und 1982 zwei Jahre lang chinesisch am Sprachinstitut in Peking. Danach startete er seine Rechtsanwaltspraxis, 1987 begann er als Rechtsanwalt zu arbeiten.

1990 wurde Wittmann Gemeinderatsmitglied von Wiener Neustadt, 1993 übernahm er für vier Jahre das Amt des Bürgermeisters in seiner Heimatstadt. 1997 holte ihn Viktor Klima als Staatssekretär für Europa, Kunst und Sport ins Bundeskanzleramt. Seit 2000 vertritt Wittmann als Abgeordneter die SPÖ im Nationalrat.

Edeltraud Lentsch 70

Einen runden Geburtstag begeht außerdem die ehemalige Abgeordnete Edeltraud Lentsch. Geboren wurde sie am 9. März 1947 in Deutschkreutz im Burgenland. Nach der Pflichtschule besuchte sie die Frauenoberschule im Theresianum Eisenstadt, zwischen 1964 und 1968 arbeitete sie im Finanzamt. Zu dieser Zeit wurde sie auch in der Kulturpolitik aktiv, so war sie später Präsidentin des Kulturvereins "Pro Burgenland" sowie Geschäftsführerin des "Club Burgenland".

1991 übernahm Lentsch das Amt der Landesleiterin der Österreichischen Frauenbewegung Burgenland, 1998 wurde sie zur Bundesleiterin-Stellvertreterin der Österreichischen Frauenbewegung (ÖFB) gewählt. Lentsch war außerdem zwischen 1994 und 1996 sowie zwischen 2000 und 2008 einige Jahre ÖVP-Abgeordnete im Nationalrat.

Alle runden Geburtstage im März:

Josef Buchner, ehemaliger Abgeordneter (G) - 75. Geburtstag am 2. März,

Heinz Gärtner, ehemaliger Abgeordneter (S) - 95. Geburtstag am 2. März,

Peter Wittmann, ehemaliger Staatssekretär und Nationalrat (S) - 60. Geburtstag am 8. März,

Edeltraud Lentsch, ehemalige Abgeordnete (V) - 70. Geburtstag am 9. März,

Heidrun Walther, ehemalige Abgeordnete (S) - 65. Geburtstag am 13. März,

Brunhilde Fuchs, ehemalige Abgeordnete und Bundesrätin (S) - 70. Geburtstag am 17. März,

Elisabeth Grimling, Bundesrätin (S) - 65. Geburtstag am 17. März,

Renate Kanovsky-Wintermann, ehemalige Bundesrätin (F) - 60. Geburtstag am 17. März,

Josef Blasisker, ehemaliger Abgeordneter (F) - 65. Geburtstag am 19. März,

Hans Georg Fuchs, ehemaliger Abgeordneter (V) - 85. Geburtstag am 21. März,

Ernst Fink, ehemalige Abgeordnete (V) - 75. Geburtstag am 23. März,

Ferdinand Gstöttner, ehemaliger Bundesrat (S) - 75. Geburtstag am 24. März,

Gertrude Perl, ehemalige Bundesrätin (S) - 80. Geburtstag am 26. März,

Günther Prutsch, ehemaliger Bundesrat (S) - 65. Geburtstag am 30. März.

HINWEIS: Biographische Angaben über alle ParlamentarierInnen seit 1918 finden Sie auf www.parlament.gv.at in der Rubrik "Wer ist wer". (Schluss) red

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der Parlamentsdirektion

Parlamentskorrespondenz

Tel. +43 1 40110/2272

pressedienst @ parlament.gv.at



http://www.parlament.gv.at

www.facebook.com/ParlamentWien

www.twitter.com/oeparl