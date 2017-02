Wien-Brigittenau: Auffindung eines Artilleriegeschosses

Wien (OTS) - Im Zuge von Aufräumarbeiten in einem Keller in der Gerhardusgasse fand ein Mann am 27. Februar 2017 um 14.30 Uhr ein Artilleriegeschoss. Sprengstoffkundige Organe der Wiener Polizei stellten fest, dass es sich um kein sprengfähiges Kriegsrelikt handelt und konnten rasch Entwarnung geben. Das Geschoss wurde dem Entschärfungsdienst übergeben. Es entstand kein Personen– oder Sachschaden.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Patrick Maierhofer

+43 1 31310 72121

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at