Huawei führt neues HUAWEI P10 und P10+ mit verbesserter Fotofunktion ein

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Mit dem HUAWEI P10 und P10+ wird jedes Foto zum Cover-Foto - exklusiv in den neuesten Trendfarben erhältlich

Die Huawei Consumer Business Group kündigte heute die Einführung vom neuen HUAWEI P10 und P10+ an - innovative und stylische Smartphones, die gemeinsam mit Leica entwickelt wurden und über eine professionelle studioartige Effektfunktion verfügen, um Porträtfotografie zu verbessern. Durch eine spezielle Partnerschaft mit dem Pantone Color InstituteTM, der weltweit herausragende Vordenker in Sachen Farben, werden die Geräte in den aktuellen Trendfarben eingeführt, die speziell für ihre einzigartige Hyper Diamond-Cut-Oberfläche entworfen wurden. Ergänzt wird dies durch hochmoderne Technologieinnovation im Inneren, einschließlich Huawei SuperCharge, was das HUAWEI P10 und P10+ zu den fortschrittlichsten Fotografie-Smartphones auf dem Markt macht.

Das HUAWEI P10 und P10+ sind die ersten Smartphones, die neben ihrer Leica Dual-Rückkamera auch über eine Leica-Frontkamera verfügen. Mit der weltweit fortschrittlichsten Fotografie-Technologie, über die das HUAWEI P10 und P10+ verfügen, um moderne künstlerischer Porträts im charakteristischen Leica-Bildstil aufzunehmen, kommen auch die Tools eines Kunststudios. Mit Funktionen, einschließlich studioartiger Neubeleuchtung und 3D-Gesichtserkennungstechnologie, können in jeder Umgebung wunderschöne Fotos aufgenommen werden.

Die neue Frontkamera fängt perfekte Porträtaufnahmen im Leica-Bildstil ein, während die Rückkamera Gesichtszüge mit unglaublichem Detail erfasst. Huaweis Hybrid Zoom ist eine zusätzliche Funktion, die Nutzern ermöglicht, den Fokus auf bestimmte Bildbereiche zu legen, ohne an Schärfe der Bildqualität zu verlieren.

Das HUAWEI P10 und P10+ definieren nicht nur Porträtfotografie durch die aktuellen Fotografie-Technologien neu, sondern setzen auch neue Maßstäbe für Farbe und Design. Das gemeinsam mit dem Pantone Color Institute entwickelte Gerät wird in zwei speziell ausgewählten Farben eingeführt: PANTONE Greenery*, die offizielle PANTONE-Farbe des Jahres 2017, und ein fesselnder Blauton, den Huawei als Dazzling Blue anbietet.

Das Ergebnis stundenlanger sorgfältiger Handwerksarbeit und übergreifender Zusammenarbeit zwischen Huawei und dem Pantone Color Institute sind zwei Farbgebungen, die speziell für die Oberfläche und Struktur des HUAWEI P10 und P10+ optimiert wurden, um Smartphones zu liefern, die genauso so schön aussehen, wie sie funktionieren. Greenery bietet eine klare und stylische Sandstrahl-Verarbeitung, während der einzigartige Hyper Diamond-Cut in der Dazzling Blue-Version durch einen atemberaubenden Glanzeffekt zum Leben erweckt wird. Um diese beiden Farbgebungen zu ergänzen sind das HUAWEI P10 und P10+ auch in einer Auswahl anderer Farben erhältlich, einschließlich Ceramic White, Dazzling Gold, Prestige Gold, Graphite Black, Rose Gold und Mystic Silver.

Als Teil der Huawei P-Serie sind das HUAWEI P10 und P10+ in einer ultradünnen, minimalistischen Form mit gerundeten Kurven gestaltet. Das hochwertige Design erstreckt sich auch auf die leistungsstarken Funktionen, einschließlich super schnellen Ladens aufgrund der urheberrechtlich geschützten SuperCharge-Technologie.

Richard Yu, CEO der Huawei Consumer Business Group, sagte: "Mit dem HUAWEI P10 und P10+ haben wir ein Smartphone geschaffen, das die Porträtfotografie revolutioniert und neu definiert. Dank der Entwicklung unserer Partnerschaft mit Leica Camera haben Nutzer nun neben der Rückkamera auch eine unglaubliche Leica -Frontkamera in ihrem Huawei-Gerät. Um der Innovation im Inneren zu entsprechen, gewährleistet Huaweis Partnerschaft mit dem Pantone Color Institute, dass die Geräte von außen genauso schön sind. Das HUAWEI P10 und P10+ sind Smartphones, die genauso modisch wie funktionell sind."

Laurie Pressman, VP vom Pantone Color Institute, fügte hinzu: "Da Verbraucher mit zunehmendem Selbstvertrauen Farbe als Ausdrucksform einsetzen, erleben wir mehr Experimente mit und kreativen Gebrauch von Farbe. Farbe ist wahrlich ein Medium, das individuellen Personen ermöglicht, sich selbst gegenüber der Welt zum Ausdruck zu bringen. Huawei ist sich dieser sich weiterentwickelnden Verbraucherdynamik bewusst und durch unsere Partnerschaft freuen wir uns darauf, Huawei-Kunden die Möglichkeit zu geben, ein mutiges Farbstatement abzugeben."

Huawei hat seine Beziehung mit der Saatchi Gallery und Leica Camera genutzt, um Porträtfotografie neu zu definieren. Sieben renommierte Fotografen[1], die von diesen ikonischen Institutionen empfohlen wurden, haben eine Kollektion fantastischer, künstlerischer Arbeiten mit dem HUAWEI P10 Smartphone geschaffen. Mit Hauptaugenmerk auf der Evolution der Porträtkunst haben die Fotografen mit dem Mobiltelefon ihre eigene Interpretation der Porträtfotografie geschaffen.

Diese Arbeiten der Künstler werden erstmals vom 26. bis 28. Februar 2017 bei einer speziellen Pop-up-Show in Barcelona ausgestellt. Ausgewählte Arbeiten werden in die Ausstellung "Vom Selfie zum Selbstausdruck" ("From Selfie to Self-Expression") in der Saatchi Gallery London ab dem 30. März einbezogen.

[1] Berndnaut Smilde, Manfred Baumann, Jacob Aue Sobol, Stéphane Lavoué, Josephine Meckseper, Chris Levine, Laura Pannack

* 15-0343

