Das XIX. Habano Festival beginnt mit der Marke Montecristo als Hauptprotagonist

Diese legendäre Habano-Marke präsentiert Línea 1935, seine hochwertigste Premium-Produktlinie

Es wird mit der Sir Winston Vitola außerdem die erste Gran Reserva von H. Upmann vorgestellt und die Marke Quai D'Orsay präsentiert ein neues Design und zwei neue Vitolas

Grupo Habanos erzielte im Jahr 2016 einen Umsatz von 445 Mio. US-Dollar

Seite heute veranstaltet La Habana das XIX. Habano Festival, das größte internationale Ereignis für die Liebhaber des besten Tabaks der Welt aus allen Teilen der Welt. Dieses Ereignis wird vom 27. Februar bis zum 3. März gefeiert und teilnehmen werden internationale Besucher, die diese Produkte lieben. Die Hauptprotagonisten sind H. Upmann, Montecristo und Quai D'Orsay − Habano-Marken, die wichtige Markteinführungen für ihre regulären Produktportfolios präsentieren werden.

In der Pressekonferenz, veranstaltet von Leopoldo Cintra González, Commercial Vice-President von Habanos, S.A., und Javier Terrés Ercilla, Development Vice-President von Habanos, S.A, wurden die Hauptprodukteinführungen für dieses Jahr vorgestellt, insbesondere eine von ihnen, die neue Linea 1935 von Montecristo.

Eine der Haupteinführungen dieses Jahr ist die H. Upmann Sir Winston Gran Reserva 2011 (47 x 178 mm), in der Einlage, Umblätter und Deckblätter einen langen und sorgfältigen Alterungsprozess durchlaufen haben. Dies ist die erste Gran Reserva von H. Upmann und sie wird präsentiert in einer einzigartigen und exklusiven Auswahl von nur 5.000 nummerierten Kisten. Der Willkommensabend des Festivals ist der H. Upmann Sir Winston Gran Reserva 2011 gewidmet.

Auf dem XIX. Habano Festival wird außerdem das neue Design der Marke Quai D'Orsay präsentiert, bei der zwei neue Vitolas in ihrem Portfolio enthalten sind, No 50 (50 x 110 mm) und No 54 (54 x 135 mm), um ein attraktives Markenportfolio zu kreieren, das 2017 weltweit über das internationale Vertriebsnetzwerk von Habanos, S.A. international erhältlich sein wird. Auch die Marke Romeo y Julieta wird ihre neue Vitola Petit Royales (47 x 95 mm) präsentieren.

Die Entwicklung von Grupo Habanos im Jahr 2016

Wie in der Pressekonferenz erwähnt wurde, setzte Grupo Habanos, das Unternehmen, das 27 Habanos-Marken kommerzialisiert, die Totalmente a Mano, also vollständig von Hand, produziert werden, 445 Mio. US-Dollar um und wies eine Wachstumsrate von 5 % gegenüber dem Vorjahr bei einem konstanten Währungskurs auf.

* (Geschützte Ursprungsbezeichnung)

