AVISO: Festabend 2017 mit Luca Pisaroni

Opernstar veredelt die diesjährige Ausgabe der glamourösen Veranstaltung am 27. März im Haus der Industrie.

Wien (OTS) - Das Annemarie-Imhof-Komitee (AIK) unter dem Vorsitz von Barbara Feldmann lädt am 27. März 2017 bereits zum 32. Mal zum großen Benefizabend ins Haus der Industrie. Die Besucher/innen der glanzvollen Veranstaltung erwartet ein stimmungsvoller Auftritt des Bassbaritons Luca Pisaroni.

Aviso: 32. Festabend des Annemarie-Imhof-Komitees für das Wiener Hilfswerk

Zeit: Montag, 27. März 2017, 18.30 Uhr

Ort: Haus der Industrie, Schwarzenbergplatz 4, 1030 Wien Künstler/innen: Luca Pisaroni (Gesang), Christian Koch (Klavier) Moderation: Daniela Zeller

Infos: Anita Prokop, T: 01 512 36 61 431, M: 0664 618 93 39, imhofkomitee @ wiener.hilfswerk.at

Eintritt: EUR 125,-

Der Erlös der Veranstaltung kommt der Spielothek - Treffpunkt für Kinder mit und ohne Entwicklungsverzögerung oder Behinderung (0-12 Jahre) und deren Familien zugute.

Wiener Hilfswerk

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige und mildtätige Organisation, die im Bereich der mobilen Sozialdienste (Heimhilfen, Hauskrankenpflege etc.), in der Kinderbetreuung, in der Flüchtlingshilfe und in ihren Einrichtungen (Tageszentren für Senioren, Nachbarschaftszentren, Wohnungslosenhilfe, Seniorenwohngemeinschaften, Sozialmärkte, Freizeiteinrichtungen für Menschen mit Behinderung) mehr als 2.000 haupt- und ehrenamtliche sowie freiwillige Mitarbeiter/innen beschäftigt. 2017 feiert das Wiener Hilfswerk sein 70jähriges Bestehen.

