ORF III am Dienstag: „erLesen“ mit Andreas Altmann, Franz Schuh, Erni Mangold und Radek Knapp

Außerdem: Kult-Kabarettprogramme „Lacherfolge mit Otto Schenk und Helmuth Lohner“ und „Was lachen Sie?“ zum Faschingshöhepunkt

Wien (OTS) - Am Faschingsdienstag, dem 28. Februar 2017, unterhält ORF III Kultur und Information mit humorvollen Gesprächen und gesprächigen Humoristen.

So begrüßt im Hauptabend Moderator Heinz Sichrovsky in einer neuen „erLesen“-Ausgabe (20.15 Uhr) eine unterhaltsame literarische Faschingsrunde. Der deutsche Reisereporter Andreas Altmann stellt sein neues Buch vor, in dem er sich kein geringeres Ziel gesetzt hat, als eine Gebrauchsanweisung für das Leben zu erstellen. Ähnlich schwierig scheint das Unterfangen des Philosophen Franz Schuh, der in seinem jüngsten Werk „Fortuna“ den Glücksbegriff einer strengen Begutachtung unterzieht. Erni Mangold zählt zu den beliebtesten Schauspielerinnen Österreichs und hat selbst mit 90 Jahren nichts an Witz und Widerspenstigkeit eingebüßt. Und Radek Knapp kann gleich mit zwei Neuerscheinungen aufwarten. In dem Roman „Der Mann, der Luft zum Frühstück aß“ zeigt er, dass Heimat überall ist, solange man seinen eigenen Weg geht.

Ein anschließendes „ORF III Spezial“ sorgt mit zwei kultigen Kabarettprogrammen für ein Ausdauertraining der Lachmuskulatur. In „Lacherfolge mit Otto Schenk und Helmuth Lohner“ (21.05 Uhr) stehen zwei Vollblutkomödianten auf der Bühne, die ihre gelungensten Sketches aus fünf Jahrzehnten zum Besten geben. Das von Heinz Marecek in zwei Teilen inszenierte Kabarett „Was lachen Sie?“ (ab 22.40 Uhr) unterhält danach mit Texten von Karl Farkas, Fritz Grünbaum, Otto Reutter und Hugo Wiener – dargeboten von Elfriede Ott, Angie Pieta, Gudrun Velisek, Gideon Singer, Kurt Sobotka, Friedrich Schwardtmann und Erwin Steinhauer, die für beste Unterhaltung sorgen.

