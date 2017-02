NEOS: Vorschläge der IV zeigen wichtige Entwicklungspotenziale für SV-Träger auf

Gerald Loacker: „Neuerliche Bestätigung von Einsparungspotenzialen durch einfachere Strukturen“

Wien (OTS) - Einige interessante und wichtige Ideen findet NEOS-Sozialsprecher Gerald Loacker im heute präsentierten Vorschlag der Industriellenvereinigung zur Sozialversicherung: „Die Vorschläge der IV zeigen wesentliche Potenziale für die Weiterentwicklung der SV-Träger auf. Dass einfachere Strukturen Einsparungspotenzial bedeuten, liegt auf der Hand.“ Positiv bewertet Loacker auch die wichtige Diskussion um die Systematisierung von Selbstbehalten: „Bisher bezahlen Versicherte versteckt und ohne Lenkungseffekte indirekt Selbstbehalte, etwa über die Rezeptgebühr. Besser abgestimmte und zielgerichtete Selbstbehalte tragen dazu bei, die Krankenversicherung treffsicherer und effizienter zu gestalten.“

Eine Reduktion des Wildwuchses der Sozialversicherungsträger bringt die besten Ergebnisse für die Versicherten. „Vielfache Zahlungsströme zum Risikoausgleich in Bezug auf die unterschiedlichen Versicherungsgruppen fielen weg. Auch das Problem von Mehrfachversicherungen wäre endgültig beseitigt“, fasst der NEOS-Sozialsprecher die Vorschläge von NEOS zusammen, die sich teilweise von den Vorschlägen der Industriellenvereinigung unterscheiden. „Wir brauchen mehr ökonomische Steuerungselemente statt sozialpartnerschaftliche Kompromisse in der Sozialversicherung. Dieses Ziel verfolgen bisher wenige Interessensvertretungen, umso bemerkenswerter ist der Vorschlag der IV. Wir wollen außerdem einen Ersatz der AUVA durch eine Umstellung auf eine Pflichtversicherung“, weist Loacker abschließend auf einen Unterschied des NEOS-Konzepts zur IV hin. „Damit würde einer der drei Versicherungszweige aus dem staatlichen in den privaten Bereich verschoben“, so Loacker abschließend.

