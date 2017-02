Lidl Österreich hebt Mindestlohn an

Bis zu 25% über dem Kollektivvertrag ab 01.03.2017

Salzburg (OTS) - Lidl Österreich kümmert sich um seine Mitarbeiter. Dazu gehört auch eine angemessene Bezahlung – deutlich über dem Kollektivvertrag.

Lidl Österreich hat seine Mitarbeiter bereits in der Vergangenheit über dem Kollektivvertrag bezahlt und das wird auch weiterhin so bleiben. Nachdem mit 1. Jänner 2017 der Kollektivvertrag für den österreichischen Handel angepasst und der Mindestlohn erhöht wurde, hebt auch der Salzburger Lebensmittelhändler mit Start des neuen Geschäftsjahres 2017 den Mindestlohn an. Die Mitarbeiter erhalten damit ab 1. März 10,50 Euro pro Stunde in Gehaltsgebiet A und 11,50 Euro in Gehaltsgebiet B (Salzburg und Vorarlberg).

Umgelegt auf eine monatliche Arbeitszeit von 167 Stunden bedeutet das statt 1.546 Euro laut Kollektivvertrag ein Gehalt von mindestens 1.754 Euro (Einstiegsgehalt im Gehaltsgebiet A) bzw. 1.921 Euro (Einstiegsgehalt im Gehaltsgebiet B) im Monat. Das ist eine Überzahlung von bis zu 25 Prozent gegenüber dem Kollektivvertrag. Auch die Löhne jener tariflichen Mitarbeiter, die bereits jetzt über 10,50 bzw. 11,50 Euro verdienen, erhalten weiterhin einen freiwilligen Bonus von 5 Prozent auf den jeweils gültigen Kollektivvertrag! Von der Gehaltsanpassung profitieren nicht nur alle fix angestellten Mitarbeiter von Lidl Österreich, sondern auch alle Leih- und Leasingarbeiter, die befristet bei Lidl Österreich beschäftigt sind.

„Unsere Mitarbeiter leisten jeden Tag sehr viel! Deshalb ist es uns als Arbeitgeber echt wichtig, dass sich alle Kolleginnen und Kollegen bei uns wohlfühlen. Dazu gehört selbstverständlich eine gute Bezahlung. Die Wertschätzung für ihre Leistung soll sich auch auf dem Lohnzettel widerspiegeln“, so Christian Schug, Vorsitzender der Geschäftsleitung bei Lidl Österreich. Auch Michael Wörthner, Vorsitzender des Betriebsrates von Lidl Österreich, ist mit der Entwicklung mehr als zufrieden und bestätigt: „Der Betriebsrat begrüßt die wiederholte Anpassung der Überzahlung an die Erhöhung des Kollektivvertrages.“

Lidl Österreich setzt damit einmal mehr ein Zeichen und wertet mit der freiwilligen Mehrzahlung auch das Image des Handels als Arbeitgeber weiter auf.

Zusätzliche Gehaltserhöhungen

Auch viele Mitarbeiter, die schon jetzt deutlich über dem Kollektivvertrag verdient haben, bekommen ab dem 1. März 2017 eine Gehaltserhöhung.

Gutes Beispiel dafür sind die Führungskräfte in der Filiale: Die Filialleiter bei Lidl Österreich hatten bis dato 42.000 Euro (Jahresbrutto) als Einstiegsgehalt bzw. 50.400 Euro in der Endstufe und können sich ab 1. März über ein Einstiegsgehalt von 43.400 Euro bzw. über 51.800 Euro in der Endstufe freuen. Darüber hinaus steht jedem Filialleiter von Lidl Österreich ein Dienstwagen, beispielsweise ein Audi A3, zur Verfügung. Auch die Position des stellvertretenden Filialleiters bekommt ein Upgrade: mit 33.320 Euro (Einstieg) bzw. 37.800 Euro (Endstufe) Jahresbruttogehalt.

Immer auf der Suche

Lidl Österreich betreibt bereits knapp 220 Filialen in ganz Österreich und ist weiter auf Expansionskurs. Christian Putz, Leiter Personal bei Lidl Österreich, wirbt vor allem neue Filialführungskräfte: „Gute, motivierte Manager vor Ort sind bei uns immer willkommen. Interessierte können sich jederzeit auf karriere.lidl.at bewerben.“.

Lidl Österreich steht für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und beschäftigt mehr als 4.800 Mitarbeiter. Der heimische Lebensmittelhändler mit Sitz in Salzburg betreibt mittlerweile drei Logistikzentren und über 200 Filialen in ganz Österreich. 2016 wurde das Unternehmen nicht nur zum 3. Mal in Folge als einer der besten Arbeitgeber Österreichs ausgezeichnet, sondern erstmals auch zum "Händler des Jahres" in der Kategorie Diskont. Das vielfältige Sortiment bietet eine Auswahl von 1.500 verschiedenen Artikeln – rund ein Drittel davon aus Österreich. Ein durchdachtes Logistikkonzept ermöglicht neben echter Frische ein Angebot von jährlich rund 5.000 zusätzlichen Aktionsartikeln, das auch internationale Spezialitäten aus ganz Europa umfasst.

Lidl Österreich ist sich seiner Verantwortung für Mensch und Umwelt bewusst. Unter dem Titel „Auf dem Weg nach morgen“ übernehmen wir in unserem täglichen Handeln ökonomische, soziale und ökologische Verantwortung. Wir stehen für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Dabei verstehen wir unter „Leistung“ nicht nur Menge, Qualität und Einkaufsatmosphäre. Wir zählen dazu heute auch die Verantwortung, die wir als Unternehmen für alle Anspruchsgruppen entlang der Wertschöpfungskette übernehmen.

