Mahindra Comviva bringt MobiLytix Customer Engagement for Digital Payments auf den Markt

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - - Eine erstklassige Marketingengagement-Automatisierungsplattform für den digitalen Zahlungsverkehr

- Steigert Umsätze und Erträge

Mahindra Comviva (https://www.mahindracomviva.com/), der weltweite Marktführer für Mobilitätslösungen, gab heute die Markteinführung von MobiLytix[TM] Customer Engagement for Digital Payments bekannt. Das Angebot soll ein besseres Kundenengagement im Bereich des digitalen Zahlungsverkehrs fördern. MobiLytix[TM] Customer Engagement for Digital Payments ist eine erstklassige Marketingengagement-Automatisierungsplattform für den digitalen Zahlungsverkehr, die den Lebenszyklus für vorhandene mobile Bezahlvorgänge revitalisiert und somit zu einem Umsatz- und Ertragswachstum führt.

MobiLytix[TM] Customer Engagement for Digital Payments bedient sich eines datenorientierten und analytischen Ansatzes, um in jeder einzelnen Phase des Mobile-Money-Lebenszyklus neue Chancen zu erschließen. Das Ziel besteht darin, über stark kontextgebundene Angebote und Aktionen, die auf tiefgehenden Kenntnissen der Verhaltensweisen und Bedürfnisse des Kunden beruhen, eine Steigerung der Nutzung und Kundenbindung zu erreichen. Die Plattform fördert die Nutzung mobiler Bezahlvorgänge, indem sie die richtigen Voraussetzungen schafft, um mehr Abonnenten zu integrieren und ein größeres mobiles Ökosystem zu schaffen. Hierbei wird das Engagement auf Kunden- sowie auf Bearbeiterebene ausgebaut, was eine langfristigere Beziehung mit den Abonnenten ermöglicht und so die Kundentreue erhöht.

Amit Sanyal, Business Head, Consumer Value Solutions bei Mahindra Comviva, erklärte: "Die Nutzung von mobilen Bezahlvorgängen zu steigern, stellt nach wie vor eine wichtige Herausforderung dar. Die weltweite Rate an aktiven Kunden beläuft sich auf gerade einmal 32,6 %. Um die Kluft zwischen der Anmeldung für mobile Zahlungsmethoden und ihrer tatsächlichen Nutzung zu überbrücken, benötigt man eine persönliche und zeitnahe Kommunikation. So können wir langfristig die Deinstallationsrate senken und die Kundenbindung steigern. Unser neues Angebot definiert mobile Zahlungsverkehr-Dienste als eine Reihe von Erfahrungen durch zeitgerechte, relevante und kontextbezogene Nachrichtenübermittlung. Folglich wird ein Entwicklungsansatz benötigt, der die Bedürfnisse und Erfahrungen des Kunden in den Mittelpunkt stellt. So lassen sich Nutzung und Kundenbindung langfristig steigern.

Mahindra Comvivas Lösungen für Kundennutzen werden an über 40 Stellen in 25 Ländern weltweit eingesetzt und helfen so über 250 Millionen Kunden. Seine MobiLytix[TM] Programmsuite (http://www.mahindracomviva .com/products/customer-value-management/mobilytix-suite.htm) bietet Vermarktern datengestützte Marketingtools, mit deren Hilfe sie zutiefst kontextbezogene Angebote über zahlreiche Kanäle und auf jedem Gerät übermitteln können. Mit der MobiLytix[TM] Programmsuite können Vermarkter Informationen über Kundenkontext erwerben, analysieren und anwenden, um personalisierte Echtzeit-Interaktionen einzuleiten, die die Umsatzentwicklung verbessern und Wettbewerbsvorteile schaffen. Die Lösung bietet 800 Millionen digitale Marketingbotschaften pro Tag und liefert eine 60-prozentige Genauigkeit bei der Abwanderungsvorhersage.

