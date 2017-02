Großer Relaunch, große Wirkung: Universal.at feiert 20-jähriges Jubiläum mit neuem Gesicht und viel neuer Technik

Salzburg (OTS) - Genau 20 Jahre nach dem ersten Internetauftritt präsentiert sich Österreichs traditionsreichster Online-Händler mit neuem Gesicht und neuer Technologie. Nach einem umfassenden Relaunch zeigt die Marke pünktlich zum Jubiläum ihr modernes Gewand und startet heute mit neuem Online Shop. Für die Marke beginnt nun eine neue Ära: Ein inspiratives und dynamisches Einkaufserlebnis steht dabei im Fokus der digitalen Evolution.

Universal Versand, drittgrößter Online-Händler Österreichs mit rund einer Million Visits monatlich, erstrahlt in neuem Glanz. Nachdem die Marke bereits im Jahr 1997 zum ersten Mal seine Online-Pforten öffnete, gilt Universal seitdem als Pionier im E-Commerce. Im Zuge des 20-Jahr-Jubiläums wurde nun der gesamte Markenauftritt modernisiert. Die umsatzstärkste Marke[1] im Portfolio der UNITO-Gruppe präsentiert sich ab heute, Montag, in neuem Layout und mit neuem Logo samt überarbeiteter Technologie im Hintergrund.

Der Relaunch der Marke inklusive Online Shop zeigt sich auch im Detail und mit spürbar verbesserter Usability. „Unsere Traditionsmarke Universal hat sich digital weiter entwickelt und punktet mit Praktikabilität auf allen Ebenen. Die Neugestaltung sollte hochperformant sein, für einen schnellen Seitenaufbau sorgen und durch ein neues Design und Zusatzfeatures auch für ein komfortables und inspiratives Einkaufserlebnis sorgen“, so Mag. Harald Gutschi, Geschäftsführer der UNITO-Gruppe. „Mit neuem Anstrich und neuer Technik starten wir rundumerneuert in eine neue Ära.“

Universal hat in Österreich 1,1 Millionen aktive Kunden, 82 Prozent[2] Markenbekanntheit, der Online-Anteil beträgt 85 Prozent. Der noch immer wichtige Print-Vertriebskanal bleibt als Inspirations- und Markenkanal auch in der Zukunft erhalten. „Es war eine enorme Anstrengung und großartige Leistung, Universal vom kataloggetriebenen Versender zum Online-Händler zu transformieren. 20 Jahre nach Online-Start ist dieser Prozess weitgehend abgeschlossen. Universal ist Online-Händler und plant in den nächsten Jahren ein Online-Wachstum von plus 10 Prozent per anno“ so Gutschi.

Klares Design, übersichtliche Struktur

Seit heute präsentiert sich der Internetauftritt von Universal also in neuem, klarem Design und übersichtlicher Struktur: Der perfekte Flow von der Inspiration zum ersten Klick der Produktsuche bis hin zum Kauf im Online Shop. „Der Relaunch ist ein weiterer wichtiger Schritt zu noch mehr Kundennähe. Wir haben uns dabei an dem neuesten Stand der Technik orientiert und im Zuge der Neugestaltung großen Wert auf Personalisierung gelegt: Beispielsweise können unsere Kunden fortan ihre bevorzugte Kleidergröße im Kundenkonto hinterlegen und bekommen via Passformprognose die für sie passende Größe vorgeschlagen“, erklärt Helmut Schönfelder, Markenverantwortlicher von Universal. Zusätzlich wurde die Sicherheit im Umgang mit dem virtuellen Einkaufsspaß verbessert. Vergisst man sich bei der Nutzung eines öffentlichen Internetzugangs abzumelden, ist der Versand an eine andere als die Standard-Adresse nur nach neuerlicher Anmeldung möglich.

Ausblick in die Zukunft

Im Rahmen dieser Innovations-Offensive, bei der zwei Millionen Euro in die neue Technik investiert wurden, folgen nach dem großen Relaunch weitere Schritte. Innerhalb der nächsten beiden Geschäftsjahre investiert Universal nochmals runde eine halbe Million Euro in die Weiterentwicklung der Shop-Plattform. An der Umsetzung einer Reihe von weiteren Features wird bereits gearbeitet: Relevante Kunden-Angebote werden ausgesteuert, die globale Bezahlplattform Paypal integriert, Geschenk-Gutscheine angeboten und inspirative Shop-Elemente werden den Online-Einkauf noch attraktiver gestalten. Das große Angebot von Universal mit mehr als einer Million Artikel und bei rund 3000 Marken wird für die Kunden so ansprechend wie möglich aufbereitet.

[1] 117,2 Millionen Euro Umsatz lt. IFRS inkl. MwSt. (Geschäftsjahr 2015/16)

[2] Spectra Marktforschung März 2016

