Lotto: Dreifachjackpot mit 4,4 Millionen Euro am Mittwoch

Solo Joker mit 231.000 Euro in der Steiermark

Wien (OTS) - Am vergangenen Sonntag gab es neuerlich keinen Sechser, und so wurde der zweite Doppeljackpot des Jahres also nicht geknackt. Damit weist er Parallelen zum ersten Doppeljackpot vom Jänner auf:

Auch dieser wurde nicht geknackt und entwickelte sich zum Dreifachjackpot (und in weiterer Folge gar zum Vierfachjackpot) weiter.

Im Topf für die „sechs Richtigen“ werden am kommenden Mittwoch also rund 4,4 Millionen Euro liegen.

Zwei Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl und gewannen damit jeweils mehr als 85.300 Euro. Ein Fünfer mit Zusatzzahl wurde in einer Annahmestelle in der Steiermark erzielt, der andere über die Spieleseite win2day.at, beide Gewinner waren per Quicktipp erfolgreich.

Joker

Beim Joker gab es einen Sologewinn. Ein Steirer hatte als einziger die richtige Joker Zahl auf seiner Quittung und gewann, da er auch das „Ja“ angekreuzt hatte, rund 231.000 Euro.

Die endgültigen Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 26.2.2017:

3fachJP Sechser, im Topf bleiben EUR 3.062.633,40 – 4,4 Mio. warten 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 85.318,00 124 Fünfer zu je EUR 1.501,10 291 Vierer+ZZ zu je EUR 191,90 5.851 Vierer zu je EUR 53,00 7.911 Dreier+ZZ zu je EUR 17,60 103.680 Dreier zu je EUR 5,40 323.694 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Die Gewinnzahlen: 1 15 16 19 22 42 Zusatzzahl: 18

Die endgültigen Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 26.2.2017:

1 Joker zu EUR 230.988,90 5 mal EUR 7.700,00 101 mal EUR 770,00 1.194 mal EUR 77,00 12.511 mal EUR 7,00 127.346 mal EUR 1,50

Jokerzahl: 5 4 3 8 9 4

