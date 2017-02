Aggressiver Betrunkener verletzt Polizisten

Wien (OTS) - Am 27.02.2017 versuchten gegen 00:50 Uhr Beamte der Polizei Favoriten in der Sibeliusstraße bei einem Streit in einer Wohnung zu vermitteln. Ein schwer Alkoholisierter (48) attackierte im Zuge der Streitschlichtung einen Beamten mit Faustschlägen. Der Mann wurde festgenommen, hierbei verletzte er einen zweiten Beamten. Der Angreifer befindet sich in Haft.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Paul EIDENBERGER

+43 1 31310 72114

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at