MS EUROPA 2 Hauptkatalog 2018

2019: 17 Premierenhäfen, beliebte Formatreisen und kostenloses Internet

Kostenfreies Internet ab Januar 2018: Eine Stunde pro Gast und Tag

Premieren: Sommerkreuzfahrt nach Spitzbergen, 80 Tage Ozeanien

FASHION2NIGHT: Glamouröses Event am 17. August 2018 in Hamburg

Den Jahresbeginn 2018 in Südafrika verbringen, eine Premierenfahrt im Sommer nach Spitzbergen erleben, im August die heimische Ostsee genießen und Heiligabend vor Thailands Inselwelten feiern: Das neue Programm für die Saison 2018/19 ist vielfältig und zeichnet sich durch abwechslungsreiche Routen aus. Auch an Bord werden mit den beliebten Formatreisen besondere Erlebnisse geboten: Für Kunstinteressierte bietet art2sea das passende Programm, auf den BE.YOU. Reisen trainieren Gäste mit der Dreifach-Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch, Stars der Musikszene präsentieren sich im Rahmen von MS EUROPA 2 UNPLUGGED und mit der Eventnacht FASHION2NIGHT steht eine exklusive Modenschau vor der Kulisse Hamburgs auf dem Plan.

Kostenloses Internet an Bord

Im September 2017 steht der nächste turnusmäßige Werftaufenthalt des Luxusschiffs an. Dabei werden verschiedene Neuerungen vorgenommen. Mit der Erweiterung der Satellitenanlagen wird die für das Internet zur Verfügung stehende Bandbreite erhöht. Dies wird zum Anlass genommen, allen Passagieren ab 2018 eine Stunde kostenfreies Internet pro Tag anzubieten. Die Gäste der Owner und Grand Penthouse Suiten profitieren auch weiterhin von vollständig kostenlosem Internet. Detaillierte Informationen können unter www.hl-cruises.de/internet nachgelesen werden. Im Rahmen des Werftaufenthalts werden darüber hinaus auch Neugestaltungen vorgenommen: Statt im Herrenzimmer trifft man sich im Collins und aus Jazzclub wird Club 2.

Destinationshighlights

In der kommenden Saison stehen 17 Häfen erstmalig im Programm, darunter Alghero/Sizilien und Sao Vicente auf den Kapverden. EUROPA 2-Gäste können sich auf vielfältige Routen mit einer Mischung aus kleinen Hafenstädten und touristischen Highlights freuen. Im Sommer fährt das Luxusschiff ab Hamburg nach Island und Norwegen, bevor die Reise nach 19 Tagen wieder in der Hansestadt endet. Eine 80-tägige Kombinationsreise quer durch Ozeanien bietet von Ende Januar bis Anfang April 2019 ausreichend Erholung vom winterlichen Deutschland. Weihnachten und Silvester verbringen die Reisenden auf einer Kreuzfahrt durch Asien.

Beliebte Formatreisen wieder im Programm

Neben außergewöhnlichen Destinationen stehen auch besondere Erlebnisse im Vordergrund. Dabei fokussieren die Formatreisen der EUROPA 2 Themen, die die Interessen der Zielgruppe widerspiegeln -wie Fashion, Kunst, Sport oder Musik. Auch in der neuen Saison können die Gäste zwischen facettenreichen Formaten wählen.

Auf einer Kurzreise im Sommer 2018 kommen Fashionista auf ihre Kosten: Nach der erfolgreichen Premiere 2016 verwandelt sich die EUROPA 2 erneut in einen Fashion-Hotspot, wenn am 17. August 2018 im Rahmen des Auftakts einer dreitägigen Kreuzfahrt die glamouröse Eventnacht FASHION2NIGHT gefeiert wird. Dabei wird das Pool-Deck zum Laufsteg für eine exklusive Catwalk-Show, welche zahlreiche prominente Abendgäste an Bord lockt. Bei der Formatreise IN2BALANCE stehen fernöstliche Entspannungstechniken und innovative Trainingsmethoden im Vordergrund. Auf sieben Reisen können Interessierte dieses Format in der kommenden Saison miterleben und von fachkundigen Experten lernen. Bei art2sea steht das Thema Kunst im Vordergrund: Renommierte Kunstexperten inspirieren die Gäste und geben Einblicke in ihr Fachgebiet. Sportinteressierte haben die Möglichkeit, das exklusiv von Dreifach-Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch für das Luxusschiff entwickelte Fitnessprogramm BE.YOU. kennenzulernen. Auf vier Reisen ist Maria Höfl-Riesch - seit 2017 Director Sports & Fitness MS EUROPA 2 - persönlich an Bord und trainiert gemeinsam mit den Gästen. Im Rahmen des Formates MS EUROPA 2 UNPLUGGED erleben Reisende auf insgesamt vier Kreuzfahrten Konzerte aktueller Stars in fast privater Atmosphäre.

Reisebeispiel FASHION2NIGHT: Von Hamburg nach Kiel, 17.08. bis 20.08.2018 (3 Tage), ab 1.790 Euro pro Person.

Reisebeispiel IN2BALANCE: Von Gran Canaria nach Kapstadt, 19.10. bis 05.11.2018 (17 Tage), ab 8.380 Euro pro Person inkl. An- und Abreise ab/bis Deutschland.

Reisebeispiel art2sea: Von Mallorca nach Monte-Carlo, 24.06. bis 04.07.2018 (10 Tage), ab 6.490 Euro pro Person inkl. An- und Abreise ab/bis Deutschland.

Reisebeispiel BE.YOU.: Von Abu Dhabi nach Dubai, 13.05. bis 22.05.2018 (9 Tage), ab 5.860 Euro pro Person inkl. An- und Abreise ab/bis Deutschland.

Reisebeispiel MS EUROPA 2 UNPLUGGED: Von Colombo nach Singapur, 28.11. bis 10.12.2018 (12 Tage), ab 7.090 Euro pro Person inkl. An-und Abreise ab/bis Deutschland.

