Zain Group wählt ODINE von Verscom Solutions, um sein Großhandelsgeschäft effizient zu verwalten

Istanbul, Türkei und Kuwait City (ots/PRNewswire) - - Intelligente Lösung zur Unterstützung des expandierenden Geschäfts von Zain

Verscom Solutions, ein marktführender Systemintegrator und innovativer Cloud-PaaS/SaaS-Service-Provider, gibt bekannt, dass Zain, ein führender Innovator im Bereich der Telekommunikation im gesamten Nahen Osten und in ganz Afrika, ODINE von Verscom Solutions ausgewählt hat; ODINE ist eine Reihe von intelligenten Anwendungen für den Voice-Wholesale-Geschäft, die es Betreibern ermöglicht, ihr Interconnect-Voice-Wholesale-Geschäft noch effizienter und effektiver zu verwalten.

"Um im wettbewerbsstarken Voice-Wholesale-Geschäft erfolgreich zu sein, brauchten wir ein geografisch belastbares, intelligentes B/OSS, das wir entsprechend unseres wachsenden Geschäfts skalieren können", sagte Henri Kassab, Managing Director, International, Wholesale & Roaming von der Zain Group. "Wir wählten ODINE von Verscom Solutions aufgrund seiner dynamischen Routing-Eigenschaften und seines integrierten Ansatzes, der die Durchsetzung unserer betrieblichen Steuerung stark vereinfacht."

ODINE bietet ein Routing mit flexiblen Eigenschaften, Routenoptimierung, Angebotsmanagement, Bewertungen, Rechnungslegung, Übertragbarkeit von Nummern, technische und betriebswirtschaftliche Berichterstattung und Analysen sowie Beilegung von Streitigkeiten.

"Die Zusammenarbeit mit der Zain Group ist eine phänomenale Gelegenheit für gemeinsames Wachstum", sagte Alper Tunga Burak, Managing Partner von Verscom Solutions. "Wir sind begeistert, dass Zain uns ausgewählt hat, und freuen uns auf viele Jahre der Zusammenarbeit."

Über Zain

Zain ist ein im gesamten Nahen Osten und in Afrika führender Telekommunikationsanbieter, der nach dem Stand vom 31. Dezember 2016 mehr als 47 Millionen aktiven Kunden mobile Voice- und Datendienste bereitstellt. Zain besitzt gewerbliche Niederlassungen in 8 Ländern:

Bahrain, Irak, Jordanien, Kuwait, Saudi-Arabien, Sudan und Südsudan. Im Libanon kümmert sich der Konzern im Auftrag der Regierung um "Touch". In Marokko besitzt Zain durch ein Joint Venture eine Beteiligung von 15,5 % an "INWI". Zain ist an der Kuwaiter Börse notiert (Börsenticker: ZAIN).

Weitere Informationen können Sie per E-Mai an info @ zain.com anfordern oder unter

http://www.zain.com finden.

Über Verscom Solutions

Verscom Solutions ist ein führender Systemintegrator und ein Cloud PaaS/SaaS Service Provider für Anbieter von Kommunikationsdienstleistungen sowie Voice/Daten-Aggregatoren auf der ganzen Welt.

Unser "Go Cloud"-Service ist in ODINE zusammengefasst, das ein Routing mit flexiblen Eigenschaften, Routenoptimierung, Angebotsmanagement, Bewertungen, Rechnungslegung, Übertragbarkeit von Nummern, technische und betriebswirtschaftliche Berichterstattung und Analysen sowie die Beilegung von Streitigkeiten bietet, die sich durch die besten SBC-, TDM/SIP-Interworking-Dienste ihrer Art in der Cloud auszeichnen.

Mit regionalen Büros in Istanbul, London, Dubai und Lahore baut Verscom Solutions mit seiner geografischen Präsenz, Erfahrung und kulturellen Versiertheit Brücken zwischen Europa und Asien und erbringt einzigartige Dienste für die aufstrebenden Märkte in ganz Afrika. Weitere Informationen können Sie per E-Mail an info @ verscomsolutions.com anfordern oder hier finden:

http://www.verscomsolutions.com

Name: Gokce Bilgili, Tel.: +90-2122757484, E-Mail:

info @ verscomsolutions.com