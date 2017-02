Magazin PORTER entwickelt sich immer stärker und besser und beweist auch in seinem dritten Jahr ein beeindruckendes Wachstum

London (ots/PRNewswire) - Die NET-A-PORTER-Gruppe gibt erfreut die Veröffentlichung von PORTERs zweitem offiziellen Audit bekannt, das eine Auflagenhöhe von 180.646 belegt - ein beeindruckendes Wachstum von 6 % im Jahresvergleich.*

Am sich rasant verändernden Zeitschriftenmarkt ist die Performance von PORTER umso bemerkenswerter, beweist sie doch die kontinuierliche Relevanz und den einzigartigen Reiz des Magazins.

Seit der ersten Ausgabe im Februar 2014 hat PORTER fortwährend redaktionelle Inhalte der Spitzenklasse veröffentlicht, wie etwa anregende Interviews mit außergewöhnlichen Frauen, richtungsweisende Mode und eine wirklich globale Perspektive, sowie ein innovatives Kauferlebnis geboten.

Chefredakteurin Lucy Yeomans erklärt: "Bei PORTER haben wir immer das Ziel verfolgt, hundertprozentig aufseiten unserer 'Frau' zu stehen. Das bestimmt die Art und Weise, in der wir jede einzelne Story angehen, ganz egal, ob es sich dabei um einen Artikel oder Modeaufnahmen handelt oder um die Art von Veranstaltungen und Markenerweiterungen, die wir anbieten, beispielsweise den kürzlichen Launch von PORTERs Incredible Women Talks, und es ist fantastisch zu sehen, dass dieser Ansatz ein so positives Ergebnis erzielt. Dieser Sinn für Nützlichkeit und das Angebot eines Service für unsere Frau wird weiter erhöht durch die Einkaufstechnologie, die unsere digitale Ausgabe zur Verfügung stellt. Sie ermöglicht Leserinnen, jeden einzelnen Artikel, den sie auf einer Seite der Printausgabe sehen und mögen, ganz leicht zu kaufen oder zu finden."

PORTERs innovativer Technologie-Einsatz erlaubt Leserinnen, direkt von den Seiten oder mithilfe der Marken-App für iPhone, iPad und Android in Echtzeit zu kaufen und die Lieferung innerhalb weniger Stunden zu erhalten. 78 % der Leserinnen machen von den käuflichen Elementen des Magazins Gebrauch. Dies zeigt, dass wir bei PORTER verstanden haben, wie Frauen im digitalen Zeitalter tatsächlich einkaufen und Medien nutzen wollen. Die Verkäufe der digitalen Ausgabe haben sich im Jahresvergleich sogar um 45 % erhöht.

Eine solide Gesamtauflagenhöhe ist das Ergebnis einer klaren Strategie beim Aufbau einer loyalen Leserschaft aus Frauen mit hohem Eigenkapital (die Gesamtabonnements stiegen um 30 % im Jahresvergleich), die kontinuierlich gut auf PORTERs einzigartige Zelebrierung modebewusster und intelligenter Frauen überall auf der Welt ansprechen.

Tess Macleod-Smith, Vice-President of Publishing & Media bei der NET-A-PORTER-Gruppe, erklärt: "Diese jüngsten Zahlen von BPA Worldwide bestätigen, was wir bei PORTER längst wissen, nämlich dass vielbeschäftigte modebewusste Frauen heutzutage nach einer Zeitschrift suchen, die interessante Inhalte zusammen mit einfachem, sofortigem Einkaufen anbietet. Die hohe Zahl der Abonnentinnen sowie das digitale Wachstum, zusammen mit einem beeindruckenden Anstieg der Gesamtauflagenhöhe, bringt uns zu Beginn des Jahres 2017 in eine starke Position, und wir prognostizieren ein weiteres Wachstum für die Marke PORTER, da wir unseren Ruf als Medieninnovatoren und unsere Führung auf dem Gebiet von Content und Handel weiter ausbauen."

Die letzte Ausgabe von PORTER feiert "Frauen, die die Führung übernehmen" (angefangen bei Natalia Vodianova, einem russischen Topmodel, das sich zu einer engagierten Philanthropin entwickelt hat, bis hin zur britischen Architektin Amanda Levete) - einem außerordentlich relevanten Thema in unseren Tagen, dem sich unser Team mit Begeisterung widmet.

