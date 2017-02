Best of Talent - Die besten Lehrlinge und Lehrbetriebe Österreichs, 2. März 2017, 17:00 Uhr, WKÖ

Wien (OTS) - Knapp 40 Lehrlinge wurden 2016 Sieger in einem Bundeslehrlingswettbewerb. Die Bundessparte Gewerbe und Handwerk will diese Lehrlinge und ihre Unternehmen vor den Vorhang holen. Denn Lehrlinge und Betriebe sind „Best of Talent“ und ein Zeichen für die Stärke unseres dualen Ausbildungssystems.

Die Veranstaltung findet am Donnerstag, dem 2. März 2017, 17:00 Uhr in der Wirtschaftskammer Österreich statt.

In der Anlage finden Sie Einladung.

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung unter ulrike.sangeorzan-sporer@wko.at

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Österreich

Mag. Ulrike Sangeorzan-Sporer

T:(+43) 0590 900-4161, F:(+43) 0590 900-263

ulrike.sangeorzan-sporer @ wko.at

http://wko.at/Presse