Zauner-Dungl Gesundheitsakademie feiert 20-jähriges Bestehen

LR Schwarz: Erfolgreicher Spagat zwischen verschiedenen Heilmethoden

St. Pölten (OTS/NLK) - Mit einem Festakt wurde kürzlich in Gars am Kamp das 20-jährige Bestehen der „Zauner-Dungl Gesundheitsakademie“ gefeiert. Zu den Ehrengästen zählte Landesrätin Mag. Barbara Schwarz, die den Verantwortlichen gratulierte: „Fortschritt in der Gesellschaft bedeutet auch, sich im medizinischen und heiltherapeutischen Bereich weiterzuentwickeln, sich für Neues zu öffnen und alternative Methoden zuzulassen. Den Spagat zwischen über Jahrzehnte entwickelter Schulmedizin, physikalischen Erkenntnissen und naturheilkundlichem sowie asiatischem Wissen schafft die Dungl-Biotrainerausbildung nun seit 20 Jahren mit großem Erfolg.“

Die Biotrainerausbildung ist eine breitgefächerte, speziell verbundene Vollzeit-Ausbildung aus Medizinischem Masseur, Heilmasseur und den Spezialqualifikationen Basismobilisation/Elektro/Hydro/Balneotherapie und viel Wissen rund um die Gesundheitsvorsorge, die auf hohen medizinischen Standards basiert. Entsprechend der Ideologie von Willi Dungl wird hierbei besonderer Wert auf die Verknüpfung von Theorie und Praxis sowie auf die soziale Kommunikationsfähigkeit der Lernenden gelegt. Die Ausbildung eignet sich für alle Gesundheitsinteressierten, die gerne mit Menschen arbeiten. Praxiserfahrung steht dabei im Mittelpunkt. Die ‚Zauner-Dungl Gesundheitsakademie‘ ist als offizieller Bildungsträger des Landes Niederösterreich anerkannt und mit dem Bildungszertifikat ausgezeichnet.

„Statistiken zeigen, dass unsere Gesellschaft immer älter wird. Den 100. Geburtstag zu feiern, ist heute keine Seltenheit mehr. Umso bedeutender ist es aber, gesund älter zu werden. Dafür ist es wichtig, bereits früh vorzubeugen und Körper und Geist aktiv und fit zu halten. Alternative Heilmethoden mit Erfahrungen aus der ganzen Welt bieten dafür zahlreiche Möglichkeiten. Umso wichtiger ist es, diese Erkenntnisse weiterzugeben und fortzuentwickeln“, führte die Landesrätin aus.

Nähere Informationen: Büro LR Schwarz, Mag. (FH) Dieter Kraus, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail dieter.kraus @ noel.gv.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion - Pressedienst

Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse