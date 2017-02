„Gesund durchs Leben“: Tipps für den Besuch beim Arzt

Schwarz/Nowohradsky/Bauer: Neue Broschüre bietet älteren Menschen Hilfestellungen für den Arztbesuch

St. Pölten (OTS/NLK) - Ein neuer Leitfaden, initiiert von Senioren-Landesrätin Mag. Barbara Schwarz im Rahmen der Senioren-Initiative „mittendrin im Leben“, bietet älteren Menschen wertvolle Tipps und Hilfestellungen rund um den Arztbesuch. „Mit zunehmendem Alter werden Arztbesuche oft häufiger. Umso wichtiger ist es, für den Besuch beim Arzt gut vorbereitet zu sein und auch die nötigen Unterlagen mitzuhaben. Auch das Gespräch mit dem medizinischen Personal ist für die richtige Diagnose und Behandlung von großer Bedeutung. Der neue Folder ist hier eine wertvolle und praktische Hilfestellung“, so Schwarz.

Herbert Nowohradsky, Landesobmann der NÖ Senioren, und Dr. Hannes Bauer, Landespräsident des Pensionistenverbands NÖ, sind sich mit Schwarz einig: „Mit dem Älterwerden rückt der Wunsch nach Gesundheit in den Mittelpunkt. Die Qualität des Lebens im Alter hängt unter anderem von der lokalen Infrastruktur, der medizinischen und pflegerischen Versorgung ab. Gemeinsam bieten wir unseren älteren Menschen mit dem neuen Folder ‚Gesund durchs Leben‘ eine wertvolle Hilfestellung rund um wichtige Fragen zum Arztbesuch.“ So beinhaltet er im handlichen Format Check-Listen, Hinweise für die Vorbereitung, Fragestellungen, die vorab geklärt werden können, und vieles mehr. Ergänzt werden die Informationen durch wichtige Telefonnummern. Angefordert werden kann der kostenlose Folder, der auch über die „NÖ Senioren“ und den „Pensionistenverband NÖ“ verteilt wird, ab sofort kostenlos unter der e-mail senioren @ noel.gv.at.

Laut aktuellen statistischen Prognosen werden bis zum Jahr 2025 bereits rund 30 Prozent der niederösterreichischen Bevölkerung 60 Jahre oder älter sein. Die auf Initiative von der Landesrätin gegründete Marke „mittendrin im Leben“ richtet sich speziell an die Wünsche und Bedürfnisse von Menschen in diesem Lebensabschnitt. Sie beinhaltet Aktionen, Projekte und Aktivitäten für Niederösterreichs ältere Personen, die auf der Internetseite www.mittendrin-im-Leben.at abgerufen werden können. „Als Senioren-Landesrätin liegen mir die Bedürfnisse und das Wohl unserer älteren Generation in Niederösterreich sehr am Herzen. Mit ihrer Lebenserfahrung leisten sie einen wichtigen Beitrag in der Gesellschaft. Mit der Initiative möchte ich Aktionen hervorheben und neue Anstöße geben“, ist die Landesrätin überzeugt.

Nähere Informationen: Büro LR Schwarz, Mag. (FH) Dieter Kraus, Telefon 02742/9005-12655, e-mail dieter.kraus @ noel.gv.at, http://www.mittendrin-im-leben.at/

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion - Pressedienst

Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse