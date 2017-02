Brigittenau: Musik-Zeitreise mit dem Chor „BeStimmt!“

Wien (OTS/RK) - Seit 2011 besteht die beliebte Gesangsgemeinschaft „BeStimmt!“. Am Dienstag, 28. Februar, ab 19.00 Uhr, tritt das Ensemble mit 16 Sängerinnen und Sängern im Amtshaus Brigittenau (20., Brigittaplatz 10) auf. Im Festsaal des Amtsgebäudes macht der Chor mit der Zuhörerschaft eine melodische „Reise durch die Tages-, Jahres- und Lebenszeiten“. Dargeboten werden Chor-Werke und solistische Vokal-Stücke aus verschiedenen Musikepochen und Musikstilen. Organisator des beschwingten Abends ist der „Club Brigittenau Creativ“. Die Veranstaltung trägt den Titel „Durch Jahr und Zeit“ und wird vom Bezirk gefördert. Auskunft: Telefon 4000/20 110 (Büro der Bezirksvorstehung Brigittenau) und E-Mail post @ bv20.wien.gv.at.

Schöne Stimmen am Faschingsdienstag, Eintritt: Spenden

Das große Repertoire der Vokal-Gruppe „BeStimmt!“ reicht von der Klassik bis zu Pop, Musical und Operette. Neben den schönen Stimmen kommt an diesem Abend das Zwinkern nicht zu kurz. „Das Konzert findet ja schließlich am Faschingsdienstag statt“, sagt Johannes Geppert mit einem unübersehbaren Schmunzeln. Gemeinsam mit Andreas Gleiß und Michael Wirthner ist Johannes Geppert als musikalischer Leiter des Ensembles im Einsatz. Begleitet werden die Vokalistinnen und Vokalisten vom Pianisten Bernhard Walter. Der Zutritt zum Konzert „Durch Jahr und Zeit“ ist frei, Spenden werden erbeten. Information per E-Mail: geppert @ bestimmt.co.at.

Allgemeine Informationen:

Chor „BeStimmt!“ (Stimme und Entfaltung):

www.bestimmt.co.at/html/kontakt.html

Geförderte Kultur-Termine im 20. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/brigittenau/

