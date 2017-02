Unverwechselbar anders. Unverwechselbar BlackBerry. TCL Communication stellt der Welt auf der MWC 2017 das vollständig neue BlackBerry® KEYone vor

Barcelona (ots/PRNewswire) - Heute stellt, TCL Communication (http://www.tclcom.com/), ein führender weltweiter Hersteller von Smartphones, der Welt das neue BlackBerry Smartphone, das BlackBerry KEYone (http://www.blackberrymobile.com/) vor. Damit kommt das erste, von TCL Communication im Rahmen einer im Dezember 2016 mit BlackBerry Limited unterzeichneten, neuen Markenlizenzvereinbarung hergestellte BlackBerry Smartphone auf den Markt. Das KEYone bietet dem Nutzer sämtliche Smartphone-Features, die er erwartet, wie z. B. eine hervorragende Kamera sowie ein herausragendes Display und Design, und es verbindet in einem unverwechselbar neuen Erlebnis die besten Aspekte der Software und Sicherheit von BlackBerry Limited mit dem Engagement von TCL Communication für die Bereitstellung von zuverlässigen Smartphones höchster Qualität an seine Kunden in der ganzen Welt. Das BlackBerry KEYone ist ab Anfang April weltweit[i] verfügbar und wird EUR 599 EUR/ £ 499 GBP/$ 549 USD oder weniger kosten.

"Das BlackBerry KEYone wurde bewusst konzipiert, um unverwechselbar anders zu sein und es zeigt mit seiner unvergleichbaren Produktivität sowie dem sichersten Android Smartphone-Erlebnis der Welt neue Wege der Kommunikation auf", sagte Nicolas Zibell, CEO von TCL Communication. "Wir sind dankbar, dass wir eine dermaßen wichtige Rolle in der Zukunft der BlackBerry Smartphones spielen können, die in unserer Branche eine so ikonische Rolle gespielt haben, und wir wollen der BlackBerry-Gemeinschaft zeigen, dass ihre Freude über dieses neuen BlackBerry Smartphone auch etwas ist, worauf sie stolz sein kann."

"Wir gratulieren TCL Communications zur Markteinführung des KEYone", sagte Alex Thurber, Senior Vice President und General Manager of Mobility Solutions von BlackBerry. "Wir haben eng mit TCL beim Einbau von Sicherheit und des BlackBerry-Erlebnisses in sämtliche Ebenen des KEYone zusammengearbeitet, damit die DNA von BlackBerry unverändert klar erkennbar ist. Wir sind absolut begeistert, dass wir bei seiner Markteinführung und der Vorstellung an BlackBerry Fans mitarbeiten konnten."

UNVERWECHSELBAR ANDERS

Das neue BlackBerry Smartphone versteckt sich in einem eloxierten Aluminiumrahmen mit Softtouch-Rücken und wurde mit Langlebigkeit und trotzdem ansprechender Optik vor Augen konzipiert. Das KEYone verfügt über ein 4,5 Zoll Display (1620x1080 Auflösung / 434 PPI 3:2 Seitenverhältnis) aus Corning ® Gorilla® Glass 4 mit höherer Schlag-und Kratzfestigkeit und verbindet ein Touch-Display mit einer physischen Tastatur, die dem Nutzer mehr Platz zum Tippen als die üblichen 5,5 Zoll Smartphones mit reiner Touch-Eingabe bietet.

Mit dem BlackBerry KEYone können Sie alles vergessen, was Sie bisher über Tastaturen wussten. Das Smart Keyboard des Gerätes reagiert auf Berührungsbewegungen, die das bekannte BlackBerry Trackpad nachahmen und das Surfen im Internet, Lesen von E-Mails und Schreiben von Nachrichten mit Flick Typing zu einem nahtlosen und intuitiven Erlebnis machen. Dieses Smart Keyboard kann problemlos für die Verwendung mit bis zu 52 anpassbaren Tastenkürzeln programmiert werden, wie z. B. die Eingabe von "I" für Ihren Posteingang oder "M" für den Zugriff auf Karten, wodurch es noch benutzerfreundlicher wird. Des Weiteren ist das KEYone das erste Smartphone, bei dem der Fingerabdrucksensor für zusätzliche Funktionalität und Sicherheit direkt in die Leertaste eingebaut ist.

UNVERWECHSELBAR BLACKBERRY

Abgesehen vom ikonischen BlackBerry-Design, das für den modernen Nutzer konzipiert wurde, verfügt das BlackBerry KEYone über eine Reihe von Funktionen und Sicherheitsverbesserungen, die dieses Smartphone unverwechselbar zu einem BlackBerry machen. Das Gerät verfügt über Android 7.1 und bietet dem Nutzer Zugang zum gesamten Google Play Store sowie den Apps und es erhält Google Sicherheitspatches und -updates. Der BlackBerry Hub® ist vorinstalliert, sodass Sie alle Ihre Nachrichten an einem zentralen Ort erhalten, einschließlich E-Mails, SMS und Nachrichten von allen Social Media-Konten. Ein weiterer Vorteil des BlackBerry Hub ist seine Fähigkeit, mehrere E-Mailkonten zu verwalten, ohne Apps zu wechseln, und er unterstützt Gmail-, Yahoo Mail-, Outlook, Microsoft Exchange-Konten sowie zahlreiche andere IMAP und POP3 E-Mailanbieter.

Was das BlackBerry-Smartphone jedoch wirklich von anderen Android-Geräten abhebt, sind seine verbesserten Sicherheitsfunktionen, über die alle Geräte bereits von Anfang an verfügen. Mit seinem speziell abgesicherten Betriebssystem und der proprietäre Technik von BlackBerry Limited für die Einrichtung einer hardwarebasierten Root of Trust, die den Prozessor mit Sicherheitsschlüsseln erweitert, wurde das BlackBerry KEYone bewusst konzipiert, um das bisher sicherste Android Smartphone-Erlebnis möglich zu machen. DTEK(TM) von BlackBerry ist bereits vorinstalliert. Es überwacht und sichert laufend Ihr Betriebssystem und Ihre Apps. Es informiert Sie, sobald Ihre Privatsphäre gefährdet ist und was Sie zur Verbesserung unternehmen können. Mit nur einem Blick sehen Sie das gesamte Sicherheitsrating Ihres Gerätes und es bietet Ihnen die Möglichkeit, den Sicherheitsstatus problemlos zu verbessern. Diese Sicherheitsanwendung von BlackBerry überwacht Ihre anderen Apps, macht Sie darauf aufmerksam, wenn eine davon auf Ihre Kamera zugreift, um ein Foto oder Video aufzunehmen, ihr Mikrofon einschaltet, eine SMS-Nachricht sendet oder auf Ihre Kontakte bzw. Ihren Standort zugreift.

DAS BLACKBERRY KEYONE ERLEBNIS

Neben dem Design und den Sicherheitsfunktionen, die das BlackBerry KEYone so unverwechselbar machen, erfinden die nachstehenden Funktionen die mobile Kommunikation für Geschäfts- und Unternehmensnutzer vollkommen neu. Das Kernstück des neuen BlackBerry Smartphones ist die Qualcomm® Snapdragon(TM) 625 Mobilplattform mit der Qualcomm® Adreno(TM) 506 GPU. Dies bedeutet, dass Nutzer des BlackBerry KEYone dank des effizienteren Stromverbrauchs und der schnellen LTE-Geschwindigkeiten für superschnelles File-Sharing in den Genuss einer langen Batterielebensdauer kommen. Es verfügt über die Qualcomm® Quick Charge(TM) 3.0 Technologie, sodass der 3505 mAh Akku des KEYone, der bisher größte in einem BlackBerry-Gerät, in etwa 36 Minuten bis zu 50 Prozent geladen werden kann. Und wenn Sie nur wenige Minuten Zeit für eine Schnellladung haben, verpasst der BlackBerry Boost Ihrem Akku in der kurzen, Ihnen zur Verfügung stehenden Zeit, eine Turboladung.

"Wir sind stolz, dass wir mit TCL gemeinsam am BlackBerry KEYone arbeiten", sagte Enrico Salvatori, Senior Vice President und President von Qualcomm EMEA. "Die Snapdragon 625 Mobilplattform mit X9 LTE und die Adreno 506 GPU wurden speziell für Nutzer gebaut, die herausragende Performance und Konnektivität in Kombination mit einer unübertroffenen Batterielebensdauer benötigen."

Ohne eine großartige Kamera wäre das BlackBerry KEYone-Erlebnis jedoch unvollständig. Daher verfügt es über eine hintere 12 MP Kamera mit dem branchenführenden Sony IMX378 Kamerasensor. Dank der hohen Pixelgröße (1,55 Mum) und des Phase Detect Auto Focus sind die mit dem BlackBerry KEYone aufgenommen Bilder extrem scharf und klar. Und wenn Sie einmal spontan eine Videokonferenz abhalten müssen, steht Ihnen eine vordere 8 MP Kamera mit fester Brennweite und einem 84 Grad Weitewinkelobjektiv zur Verfügung.

Weitere Informationen über das BlackBerry KEYone und neueste Hinweise zu Vorbestellungen finden Sie unter www.BlackBerryMobile.com.

Über TCL Communication

TCL Communication Technology Holdings Limited (TCL Communication) entwickelt, produziert und vermarktet weltweit ein wachsendes Portfolio von mobilen und internetbezogenen Produkten und Dienstleistungen unter den drei Dachmarken - TCL, Alcatel und BlackBerry. Das Produktportfolio des Unternehmens wird derzeit in über 160 Ländern in Nordamerika, Lateinamerika, Europa, im Mittleren Osten, Afrika und im Asien-Pazifik-Raum vertrieben. TCL Communication wird von IDC unter die Top 10 der weltweiten Smartphone-Hersteller eingestuft. TCL Communication hat seinen Hauptsitz in Hongkong, betreibt weltweit neun F&E-Zentren und beschäftigt über 13.500 Mitarbeitende in der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie unter www.tclcom.com.

TCL ist ein eingetragenes Warenzeichen der TCL Corporation. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. Alcatel ist ein Warenzeichen von Alcatel-Lucent, für dessen Verwendung TCL Communication eine Lizenz besitzt.

Die Warenzeichen BLACKBERRY, EMBLEM Design und andere sind Warenzeichen und oder eingetragene Warenzeichen von BlackBerry Limited, die unter Lizenz verwendet werden und die Exklusivrechte an diesen Warenzeichen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. BlackBerry übernimmt keinerlei Verantwortung für Produkte oder Dienstleistungen von Dritten.

Qualcomm, Snapdragon und Adreno sind in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern eingetragene Warenzeichen von Qualcomm Incorporated. Quick Charge ist ein Warenzeichen von Qualcomm Incorporated. Qualcomm Snapdragon, Qualcomm Adreno und Qualcomm Quick Charge sind Produkte von Qualcomm Technologies, Inc.

[i] TCL Communication ist der exklusive weltweite Hersteller und Vertriebshändler aller Smartphones der Marke BlackBerry, mit Ausnahme der folgenden Länder: Indien, Sri Lanka, Nepal, Bangladesch und Indonesien.

