Virtuelle Realität ruft nach Humanität

Summit Tech (http://www2.summit-tech.ca/) hat die Echtzeit-RCS-Virtual-Reality und Augmented-Reality-Calling ins Leben gerufen - VRcalling.com. Die Lösung ermöglicht es Mobilfunkanbietern, RCS-Dienstleistungen wie z. B. IR.92/94 von VR/AR-Umgebungen zusätzliche Unterstützung hinzuzufügen.

Während viele VR-Erfahrungen die Nutzer vom realen Leben abkapseln, beginnt Summit damit, echte Menschen durch Echtzeit-360°-Video-Streams einschließlich Unterstützung für virtuelle Umgebungen miteinander zu verbinden. Die Benutzer werden durch weltweit einheitliche Kommunikations-Dienste wie RCS und VoLTE miteinander verbunden, was die Erreichbarkeit großer Massen gewährleistet, indem die VR-Benutzer ihre Erfahrungen praktisch mit jedermann teilen können, der ein Smartphone besitzt.

Benutzer von Oculus Rift, HTC Vive oder Gear VR verbinden sich mit VR-Streams und rufen dann einfach ihre Freunde über VR-Calling auf RCS oder ViLTE-fähigen Geräten an, um ihre Erfahrungen in Echtzeit zu teilen - dafür ist keine App erforderlich. Darüber hinaus können die Benutzer, während sie über Streams verbunden sind, ihre soziale Präsenz öffentlich bekanntgeben, wodurch die Kommunikation mit jedem Benutzer möglich wird, der an den Stream angeschlossen ist. VR-Calling ermöglicht neue, wertvolle Erfahrungen wie z. B.:

- Immersive Live-Streaming-Unterhaltung: Durch die Verbindung mit 360°-Streams von Sportveranstaltungen oder Konzerten können Träger ihre Abonnenten in den Mittelpunkt des Geschehens versetzen, so dass diese sich umschauen und den Ort so erleben können, als seien sie körperlich als Teilnehmer dort, während sie den Stream über RCS mit Freunden teilen.

- Immersive Meetings/Schulungen: Durch Präsentation des visuellen Kontexts und 360°-Ansichten der Teilnehmer und des Ortes überbrücken immersive Geschäftstreffen die Kluft zwischen flachen Telepresence-Sessions und physischer Anwesenheit.

- Immersives Edutainment: Schüler können pädagogische Orte wie Museen, Galerien und Observatorien erforschen und durch überlagerte Videotelefonie und Gruppenchat mit Studenten an entfernten Standorten interagieren.

RCS ist Plattform der nächsten Generation für Kommunikation und Unterhaltung, über die Betreiber Dienstleistungen bereitstellen, die von angereichertem Calling bis hin zu Chatbots reichen. Der Zugriff ist nicht auf RCS-Smartphones beschränkt; Benutzer können auf VR-Calling über VR-Headsets oder AR-Gläser zugreifen, um immersive Erlebnisse zu sammeln, oder als leicht zugängliche Alternativen Tablets oder Web-Browser nutzen.

Alido Di Giovanni, Präsident von Summit, sagte dazu: "Wir wollen Betreiber in die Lage versetzen, schnell auf VR/AR-Trägerdienste zuzugreifen und sich neue Umsatzquellen zu erschließen. Um den Trägern die Pilotierung von RCS-VR zu erleichtern, stellen wir auch einen White-Label-IMS-Cloud-Dienst vor.

Summit Tech wird auch ein innovatives IMS-fähiges vernetztes Auto und von Betreibern verwaltete, verbundene Wohndienstleistungen präsentieren, die Cat M1 und NB-IoT unterstützen.

