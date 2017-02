„Ab-Hof-Verkauf Österreich“

Regionale Produkte und bäuerliche Spezialitäten im Direktvertrieb.

Wien (OTS) - „Ab-Hof-Verkauf Österreich“ ist eine gemeinnützige und nicht gewinnorientierte Initiative zum Thema gesunde Ernährung mit Produkten aus der Region.

Ab-Hof Verkäufer und Direktvermarkter stellen ihre Produkte und hausgemachten Spezialitäten auf www.ab-hof-verkauf.com online vor – interessierte Konsumenten finden das Gesuchte schnell und einfach. Österreichweit - in Sekundenschnelle. In der Umgebung des Wohnortes, am Weg zum Ausflugsziel oder am Urlaubsort. Dank Suchfunktionen, die keine Wünsche offen lassen – und alle Erfordernisse abdecken.

Ausnahmslos alle bisher befragten Bauern und Konsumenten bezeichnen „Ab-Hof Verkauf Österreich“ als „genau das“, das gebraucht und gewollt wird. Denn gerade für bäuerliche Klein- und Mittelbetriebe rechnet es sich meist nicht, eine eigene Homepage zu betreiben oder die üblich hohen Portal-Preise zu bezahlen.



Für sie ist Ab-Hof Verkauf Österreich somit die ideale Gelegenheit, ihr Angebot (ohne über spezielle EDV-Kenntnisse verfügen zu müssen) selbst zu präsentieren und zu verwalten, auch tagesaktuell – und: garantiert gefunden zu werden.



Nicht zuletzt aufgrund Topp-Positionierungen bei Google sowie begleitender Facebook-Aktivitäten.

Ob familiär geführter Bauernhof, Klein-, Mittel- oder Großbetrieb – www.ab-hof-verkauf.com bietet allen Anbietern gleich hohe Chancen. Betriebsgröße oder Kapitalkraft stellen keine Kriterien dar.

Eine Vorschau auf eine Anbieter-Musterseite findet sich bei Eingabe von z.B. Birnen oder Apfelsaft oder Mustermann.

Neben Direkt-, Detail- und Umgebungssuche kann auch nach Bauernmärkten gesucht werden – plus: jeder Verkäufer kann angeben, auf welchen Märkten er wann und wo zu finden ist.

„Ab-Hof Verkauf Österreich“ stellt der ständig steigenden Anzahl interessierter Konsumenten das volle Angebot regionaler Erzeugnisse und Spezialitäten zur Verfügung. Uneingeschränkt, unabhängig und werbefrei.

Direktvermarktung steigert das Einkommen und sichert die Existenz landwirtschaftlicher Betriebe, erhält Arbeitsplätze und kommt der regionalen Wirtschaft und Infrastruktur zugute: das Geld bleibt im Land.

