Chinesischer Schauspieler Tong Dawei tief beeindruckt von Mailänder Modewoche 2017

Mailand (ots/PRNewswire) - Der gefeierte chinesische Schauspieler Tong Dawei wurde vom Luxusmodehaus TOD nach Italien eingeladen, um sich auf der Mailänder Modewoche 2017 am 24. Februar 2017 die Modenschau von TOD mit der Herbst-Winter-Frauenkollektion 2017-2018 anzuschauen. Tong saß zusammen Zhang Ziyi, eine befreundete und bekannte Schauspielkollegin, sowie anderen Modeikonen wie Anna Wintour, Chefredakteurin von American Vogue, und Glenda Bailey, Chefredakteurin von American Bazaar, im Publikum. Dies war die erste Teilnahme von Tong Dawei an der internationalen Frauenmodenschau.

Tong Dawei zeigte sich auf der Modenschau in einer schicken, nussbrauen Lederjacke und coolen grauen Jeans. Die Lederjacke war mit einer Spezialtechnik im Ölmalereistil bearbeitet. Das Hemd im gleichen Farbschema ergänzte sein stilvolles männliches Temperament durch einen Hauch von Zartheit. Der puristische italienische Stil spiegelte sich in den Details der kompletten Garderobe wider, die das Wesen der Marke verkörperte. Der bekannte chinesische Modeblogger Chrison bezeichnete Tongs Outfit als frisch und modisch und passend für die Modenschau, ohne aufdringlich zu wirken.

Tong Dawei ist häufig auf internationalen Modenschauen zu sehen und wurde wiederholt auf internationale Modewochen eingeladen, darunter Paris und Mailand. Dies war jedoch sein erster Besuch der Frauenmodenschau. Seiner Frau Guan Yue wird er die Kleider kaufen, die ihr im Video der Modenschau gefallen. Tong und Zhang Ziyi unterhielten sich entspannt und locker, als sie die Modenschau verfolgten. Die beiden Stars waren im Streifen The Crossing (2014) als Liebespaar zu sehen. Einige Netizens sahen in ihrer Begegnung auf der Modewoche die Wiederbegegnung von Tong Daqing und Yu Zhen, ihre Figuren aus dem Film. Im Gespräch über ihre jüngsten Projekte lobte Tong Dawei die Glanzleistung von Zhang Ziyi in ihrem neuen Film The Wasted Times (2016), die nach seinen Worten unter die Haut geht.

Die Modenschau war gleichzeitig die Präsentation des Buchs TIMELESS ICONS von TOD in limitierter Auflage vor einem Weltpublikum. Tong Dawei, Zhang Ziyi und Liu Wen waren als chinesische Stars, die zu dem Buch beigetragen haben, zur Markenausstellung und VIP-Cocktailparty eingeladen. Weitere internationale Filmstars in Timeless Icons sind unter anderem Audrey Hepburn, Brad Pitt und George Clooney.

