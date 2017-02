Saison-Auftakt für die 48er-Erde "Guter Grund"

Erde der MA 48 auf allen Wiener Mistplätzen und im 48er Tandler erhältlich!

Wien (OTS) - Der Frühling steht vor der Tür: Die MA 48 ist längst bereit und bietet ab nun wieder ihre hochwertige Erde mit Kompost aus der Wiener Biotonne auf allen Mistplätzen an. Ausgangsmaterial für die Blumenerde "Guter Grund" sind die rund 100.000 Tonnen an Bioabfällen, die die MA 48 in den rund 80.000 Biotonnen im Grüngürtel der Stadt und über die Mistplätze sammelt und von den Wiener Gärten (MA 42) bekommt.

"Die Erde aus der Wiener Biotonne kann für sämtliche Bepflanzungen im Haus und Gartenbereich verwendet werden und wird sogar in der biologischen Landwirtschaft eingesetzt", so Umweltstadträtin und Hobbygärtnerin Ulli Sima.

Verkauft wird die torffreie Blumen- und Gartenerde auf allen Wiener Mistplätzen. Ein 18 Liter-Sack kostet 3 Euro, 40 Liter-Säcke 5 Euro. Erstmalig wird der kleine Sack auch im 48er-Tandler in Wien Margareten verkauft.

Europäisches Kompostgütezeichen für MA 48-Kompostwerk

Im größten offenen Kompostwerk Europas in der Lobau entsteht aus getrennt gesammelten Bioabfällen jährlich zwischen 40.000 und 45.000 Tonnen Kompost höchster Qualität. Im Kompostwerk Lobau werden ausschließlich pflanzliche Abfälle aus Küche, Haushalt und Garten behandelt (zerkleinert, gesiebt, homogenisiert, mit Wasser angereichert und kompostiert). Nach acht bis zehn Wochen ist das Kompostmaterial ausreichend gereift und kann zur Produktion der torffreien Erde „Guter Grund“ oder als Dünger im biologischen Landbau herangezogen werden.

2015 wurde dem Kompostwerk das Europäische Kompostgütezeichen ECN-QAS überreicht. Damit ist Wien die erste europäische Hauptstadt, die Kompost gemäß den ECN-Qualitätsrichtlinien produziert und als Beispiel für alle EU-Anlagen mit dem höchsten Stand der Technik gilt. Die mobilen Maschinen zur Kompostierung werden mit Biodiesel betrieben, welcher aus Altspeiseöl hergestellt wird.

Film zeigt sensationelle Einblicke in die Kompostierung

Wer schon immer wissen wollte, wie aus Apfelputzen, Karottenschalen, Gras und andere biogenen Abfälle aus Küche und Garten Kompost und die torffreie Erde „Guter Grund“ entstehen, der sollte sich unseren neuen Film über die Wiener Biokreislaufwirtschaft ansehen. In Kooperation mit Regisseur Thomas Kirschner entstand der wunderbare Film „Aus gutem Grund – die Wiener Biotonne“. Er zeigt in eindrucksvollen Bildern den Weg von der Sammlung, über die Kompostierung hin zur Weiterverarbeitung zu Erde und Anwendung in den privaten Haushalten und Gärten. Der Nutzen der Wiener Biokreislaufwirtschaft wird damit für alle anschaulich dargestellt.

Link zum Video: http://bit.ly/WienerBiotonne

Wienerinnen und Wiener schätzen Qualitätserde

Die Wiener Bevölkerung schätzt die torffreie Erde ungemein, wie die Vorjahresbilanzen zeigen. Jährlich werden knapp 40.000 Erdensäcke verkauft.

Am stärksten werden von den Wienerinnen und Wienern die 40 Liter Säcke nachgefragt: Rund 34.000 Stück der großen 40-Liter Erdensäcke wurden letztes Jahr auf den Wiener Mistplätzen verkauft. Für BewohnerInnen von Wohnungen sind – aufgrund des geringeren Bedarfs – vor allem die 18 Liter- Säcke interessant.

Seit 2009 wurden bereits über 200.000 Säcke der torffreien Erde „Guter Grund“ verkauft. Dies unterstreicht die Zufriedenheit der Wienerinnen und Wiener mit dem natürlichen Produkt.

Aktiver Beitrag zum Klimaschutz

Die Erde der MA 48 trägt wesentlich zum Naturschutz bei, indem sie gänzlich ohne Zugabe von Torf auskommt und somit die Moore schützt, die zu den am stärksten gefährdeten Lebensräumen für Pflanzen und Tiere zählen. Abgesehen davon ist Torf eine wichtige „Kohlenstoffsenke im Boden“. Einmal abgebaut verwittert er zu CO2, was natürlich das Klima zusätzlich belastet. „Auch weite Transportwege für den Import nach Österreich können eingespart werden, sämtliche Produktionsschritte erfolgen in Wien ", so Sima. Die Wiener Blumen- und Gartenerde ist damit auch ein "Guter Grund" für alle Wienerinnen und Wiener, die Biotonne zu nützen und damit einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Laut einer Umfrage kennt bereits jede zweite Wienerin und jeder zweite Wiener die Erde der MA 48.

"Guter Grund" mit dem Österreichischen Umweltzeichen

Die Blumen- und Gartenerde enthält neben Wiener Kompost auch einen ausgereiften und stickstoffstabilisierten Rindenhumus, eine weitere wichtige Komponente sind entsprechend vorbereitete (thermisch druckimprägnierte) Holzfasern. Diese Zusammensetzung gewährleistet eine lockere und leichte Konsistenz. Ergänzende Nährstoffe werden ausschließlich in Form von organischen Düngemitteln hinzugefügt. Die Erde besteht somit zu 100 Prozent aus natürlichen Bestandteilen.

Die torffreie Erde entspricht den strengen Vorgaben des Österreichischen Umweltzeichens, welche durch unabhängige Gutachter jedes Jahr überprüft werden. Die Blumenerde ist für alle Balkon-, Terrassen- und Gartenpflanzen mit mittlerem bis höherem Nährstoffbedarf (außer Moorbeetpflanzen) geeignet und wird im handlichen 18 Liter Sack zum Preis von €3,- angeboten. Die Gartenerde im 40 Liter Sack kostet €5,- und ist für den Gartenbereich für alle Container- und Kübelpflanzen mit mittlerem bis höherem Nährstoffbedarf (außer Moorbeetpflanzen) vorgesehen. Sowohl die Blumen- als auch die Gartenerde sind reine Naturprodukte, welche u.a. mit Wiener Kompost aus der Wiener Biotonne hergestellt wurde.

Produziert wird die hochwertige Wiener Erde Guter Grund im Erdenwerk Compo im 22. Bezirk auf dem MA 48-Betriebsgelände "Schafflerhof".

Verkauf bei allen Mistplätzen der MA 48: Montag bis Samstag 7-18 Uhr Mistplatz Rinterzelt, 22., Percostraße 4: zusätzlich auch an Sonntagen von 7 bis 18 Uhr geöffnet, ausgenommen Feiertage

Verkauf der kleinen 18-Liter-Säcke auch im 48er-Tandler: 5., Siebenbrunnenfeldgasse 3 Mittwoch bis Samstag 10-18 Uhr

