ORF SPORT + mit der Live-Übertragung der Pressekonferenz zum „Play Fair Code“

Wien (OTS) - Programmhighlights am Montag, dem 27. Februar 2017, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung der Pressekonferenz zum „Play Fair Code“ um 10.00 Uhr, das „Funsport“-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 10.30 Uhr, die Dokumentation „Fußball im Grenzbereich“ um 19.00 Uhr, das Fußball-Champions-League-Magazin um 19.30 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr sowie die Höhepunkte vom Badminton-Austrian-Open 2017 um 20.15 Uhr, aus der 23. Runde der Fußball-Bundesliga um 20.45 Uhr, vom Teamspringen und Langlauf über 4x5 km der nordischen Kombination bei der nordischen Ski-WM Lahti 2017 um 22.00 Uhr und von der Herren-Abfahrt in Kvitfjell um 23.00 Uhr.

Bei einem Medientermin am 27. Februar im Haus des Sports in Wien zum Thema „Fünf Jahre Play Fair Code – Bilanz eines Erfolgsmodells und die zukünftigen Herausforderungen“ sind Sportminister Hans Peter Doskozil, Play-Fair-Code-Präsident Günter Kaltenbrunner und Geschäftsführer Severin Moritzer, Günther Marek aus dem BMI sowie SK-Rapid-Kapitän Steffen Hofmann und FK-Austria-Wien-Legende Manuel Ortlechner mit dabei. Reporterin ist Kristina Inhof.

In Grenzgebieten herrschen in sportlicher Hinsicht eigene Gesetze. Für Menschen, die im Grenzbereich wohnen und sportlich aktiv sind, gibt es oft Hürden – geografisch, politisch und auch zwischenmenschlich. Die Dokumentation „Fußball im Grenzbereich“ fasst diese Thematik auf und beleuchtet zwei Fußballvereine, die mit ihren Mitgliedern als Spielball zwischen zwei Nationen herumgereicht werden.

Bereits zum 12. Mal werden vom 22. bis 25. Februar die Austrian Open in der Wiener Stadthalle stattfinden. Von Jahr zu Jahr hat sich diese Badminton-Veranstaltung gesteigert, sowohl das Ambiente als auch die Zahl und Qualität der Teilnehmer sind auf einem sehr hohen Level angelangt.

